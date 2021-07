Janus Putkonen ilmoittaa hakevansa Venäjän kansalaisuutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

UMV-lehden päätoimittaja ilmoittaa pettyneensä suomalaisen pankin toimintaan.

UMV-lehden päätoimittaja Janus Putkonen ilmoittaa hakevansa Venäjän kansallisuutta. Hän kertoo asiasta Twitterissä. Hän toteaa, että syynä on pettymys suomalaisen pankin toimintaan ja ”mafiavaltioon EU-Suomi”.

– Haen nyt Venäjän kansalaisuutta, Putkonen kirjoittaa.

Lehtitietojen mukaan Putkonen on asunut Suomen ulkopuolella seitsemän vuoden ajan. Hän on toiminut Ukrainassa ”Donetskin kansantavallan” asioista kertovan uutistoimiston johtajana. Donetsk on osa Ukrainaa, mutta alueen venäläismieliset separatistit ovat julistaneet sen itsenäiseksi. Yksikään valtio ei ole tunnustanut itsenäisyyttä.

Putkonen kertoo Twitterissä, että hänen tilinsä suomalaisessa pankissa on suljettu. Hän sanoo, että pankin toiminta aiheuttaa haittaa UMV-lehdelle.

UMV-lehden eli Uuden MV-lehden edeltäjä oli MV-lehti, jonka päätoimittaja, sittemmin edesmennyt Ilja Janitskin sai Helsingin käräjäoikeudessa tuomion MV-lehteen liittyvistä rikoksista.