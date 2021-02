Jälleen läpimurto rokotteista: Jyrkkä lasku sairastapauksissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britanniassa jo lähes joka viides on saanut ainakin yhden annoksen koronavirusrokotetta.

Britannian hallituksen selvityksen mukaan Pfizerin ja Oxfordin yliopiston koronarokotteet vähentävät sairastumisen riskiä noin 65 prosentilla jo yhden rokotuskerran jälkeen.

Maan terveysviranomaisten odotetaan julkaisevan lähipäivinä uusia seurantatietoja rokotushankkeen vaikutuksista. Medialle vuotaneiden esitietojen perusteella suojavaikutuksen arvioidaan alkavan jo kahden viikon kuluessa kaikissa ikäryhmissä.

The Sun -lehden haastattelemat hallituslähteet ovat todenneet, että sairaalahoidon tarve on pudonnut murto-osaan aiemmasta rokotusten ansiosta. Tähän mennessä jo lähes 19 prosenttia briteistä on saanut ainakin yhden rokotusannoksen.

Alustavien tietojen mukaan Pfizerin ensimmäinen rokotusannos vähensi oireellisen infektion riskiä 64 prosenttia yli 80-vuotiailla ja 65 prosentilla nuorilla aikuisilla. Toisen annoksen saaneilla osuus oli 79–84 prosenttia. Vastaavia myönteisiä tietoja on kuultu Israelista, jossa rokotusohjelma on pisimmällä maailmassa.

East Anglian yliopiston professori Paul Hunterin mukaan havainnot tukevat strategiaa, jossa rokoteannosten välistä aikaa on venytetty mahdollisimman laajan kattavuuden saavuttamiseksi.

– Olen melko varma, että Etelä-Afrikan muunnoksesta huolimatta pystymme avaamaan yhteiskuntaa asteittaan. Koulut voidaan luultavasti avata jo maaliskuun alkupuolella, Hunter sanoo.

Epidemiatilanteen helpottuminen on luonut painetta erityisesti terveysministeri Matt Hancockille, joka esitteli parlamentille uudet matkustusrajoitukset. Pakollisten rajatestien tarkoituksena on estää uusien virusmuunnosten leviäminen Britanniaan.

Ministeriä on arvosteltu erityisesti arviosta, jonka mukaan rajoituksia jouduttaisiin jatkamaan mahdollisesti syksyyn asti.