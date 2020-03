Italiasta raastava vetoomus: Toimikaa äkkiä kuten Kiina

Italialaisten tutkijoiden vetoomus on osoitettu tiedeyhteisöille. Allekirjoittajat kehottavat kollegoitaan toimimaan oman hallituksensa saamiseksi toimimaan heti, jotta koronavirus saadaan pysäytettyä.

– Useimmissa EU-maissa teillä on riittävästi aikaa tehdä samanlaiset sulkutoimenpiteet kuin Kiinassa ja Etelä-Koreassa, hidastaaksenne ja pysäyttääksenne tartunnat, paljon vähemmällä vaivalla ja hinnalla kuin mitä nyt Italiassa tarvitaan, vetoomuksessa todetaan.

– Jos Italia olisi toiminut voimakkaasti vain 10 vuorokautta sitten, ja se on enemmän tai vähemmän se missä te olette nyt, olisi ollut paljon vähemmän kuolemia ja talouden kaatumista.

– Etelä-Korea ja Kiina tulisi ottaa esimerkeiksi tämän epidemian pysäyttämisessä.

– Muuta tietä ei ole, allekirjoittajat katsovat.

Heidän mukaansa ”aika on yhteinen vihollisemme, sillä virus on hyvin nopea ja todella tappava”.

#Nurses are are the front lines of this #COVID19 #pademic. Our fellow nurse, Elena Pagliarini in Italy shown here exemplifies the exhaustion felt in the face of an overburdened system and work conditions. Support nurses and front line workers like the world depends on it. https://t.co/bEKM7OYX87

— Briana White MSN, RN, CPN, CCRN-K, CNL (@InnovationRN) March 13, 2020