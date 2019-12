ISIS:lle raskaita tappioita – ”putkahtavat esiin oudoissa paikoissa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Isisin sanotaan kärsineen kovia tappioita Afganistanissa.

Afganistanilaisten ja länsimaisten sotilasvirkailijoiden mukaan Isis on kärsimässä pian tappion Afganistanissa, kertoo uutissivusto taskandpurpose.com viitaten The New York Timesiin (NYT).

Isis-K-järjestön Itä-Afganistanissa sijaitseva päämaja on ollut pitkän aikaa Afganistanin hallituksen joukkojen hyökkäysten kohteena. Nimettömänä esiintyvän länsimaisen virkailijan mukaan Isis-K:lla on jäljellä enää noin 300 jihadistia.

Afganistanissa toimivat Isisin jihadistit on nimetty historiallisen Khorasanin maakunnan mukaisesti Isis-K-järjestöksi. Alueen keskus sijaitsee nykyisessä Afganistanissa ja Pakistanissa.

Yhdysvaltain puolustusministeriön viime heinäkuussa julkaiseman raportin mukaan Isis-K:lla oli kesällä vielä noin 2 000 taistelijaa Afganistanin itäosissa.

Ennen kovia tappioita Isis-K valtasi alueita Itä-Afganistanin maakunnissa joulukuun 2018 ja toukokuun 2019 välisenä aikana.

Yhdysvaltain tukemien afganistanilaisjoukkojen kuukausia jatkuneet hyökkäykset Isis-K:n Nangarharin maakunnassa sijaitsevia tukikohtia vastaan ovat kuitenkin verottaneet jihadistien voimia merkittävällä tavalla.

Radio Free Europe -sivuston mukaan yli 1000 jihadistia perheineen on antautunut Afganistanin hallituksen joukoille.

Yhdysvaltain ja Afganistanin hyökkäysoperaatio saatettiin loppuun joulukuun alussa.

USA:n sotilasvirkailijoiden mukaan Isisiä ei ole kuitenkaan vielä lyöty Afganistanissa.

– Isis voi olla edelleen uhka, vaikka sillä ei olekaan alueita hallussaan, sanoo Afganistanissa olevien amerikkalaisjoukkojen komentaja, kenraali Austin S. Miller NYT:lle.

Hän viittaa Isisin kalifaatin kaatumiseen Irakissa ja Syyriassa.

– Kun heiltä ottaa pois suuren alueen, he järjestäytyvät pienempiin soluihin ja putkahtavat esiin kummallisissa paikoissa.

Afganistanissa on tällä hetkellä 13 000 yhdysvaltalaissotilasta.