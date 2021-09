ISIS-morsian katuu: En tiennyt, että se oli kuoleman kultti

Brittimedian haastattelussa ollut 22-vuotias ISIS-morsian Shamima Begum kertoo katuvansa matkaansa Syyriaan ja terroristijärjestöön liittymistä.

Begumin mukaan päätöksen taustalla oli ääri-islamistien houkuttelu. Hän kiisti tietäneensä, että ISIS olikin oikeasti ”kuoleman kultti”.

– Mielestäni ainoa rikokseni oli se, että olin tarpeeksi tyhmä liittyäkseni ISIS:iin, Begum sanoi Good Morning Britain -ohjelmassa.

Itä-Lontoossa sijaitsevaa koulua käynyt Shamima Begum pakeni kotoaan vuonna 2015 ja matkusti Syyriaan kahden ystävänsä kanssa, joiden uskotaan myöhemmin kuolleen. Hänen kansalaisuutensa peruttiin kansallisen turvallisuuden nimissä. Toimenpide oli mahdollinen, sillä Begumilla oli myös Bangladeshin kansalaisuus.

Britannian sisäministeri Sajid Javid puolusti ohjelmassa päätöstä ja sanoi pitävänsä sitä oikeana sekä moraalisesti että juridisesti. Useat silminnäkijät ovat kertoneet Shamima Begumin ommelleen itsemurhapommittajien liivejä ISIS:n ohjeiden mukaisesti, jotta taistelija ei voi riisua liiviä ilman niiden räjähtämistä.

– En voi mennä tapauksen yksityiskohtiin. Mutta sanon sen, ettette ole nähneet kaikkea sitä mitä olen nähnyt, Javid sanoi.

'You haven't seen what I saw.'@richardm56 asks the Health Secretary whether he believes Shamima Begum's denials that she took part in illegal terrorist activities.

Sajid Javid says if we knew what he knew, we 'would have made exactly the same decision'. pic.twitter.com/37FWYws58z

— Good Morning Britain (@GMB) September 15, 2021