ISIS-K:n kerrotaan sulautuneen Kabulin Talebanien joukkoon

Talebanin kerrotaan huolivan ISIS-K- ja IS-K-nimillä tunnetun terroristiryhmän jäsenten ”sulautumisesta” Kabulin Taleban-joukkoihin.

Asiasta kertoo CNN:n ulkomaankirjeenvaihtaja Clarissa Ward Twitterissä. Hän viittaa amerikkalaismedian Taleban-lähteisiin.

Lähteiden mukaan ISIS-K:n terroristeja on vaikea erottaa Taleban-taistelijoista ja tämä tekee kaupungin turvaamisesta vaikeaa.

IS-K oli vastuussa liki 200 ihmistä surmanneesta terrori-iskusta Kabulin lentokentän Abbey-portilla. Terroristit ovat myös ampuneet raketteja kentälle.

Taliban source tells CNN they’re concerned ISIS K fighters have “been melted” with the Taliban in Kabul and it’s very challenging to distinguish them from legitimate Taliban fighters. This makes securing the capital a challenge.

