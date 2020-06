IS: Puoluetoveri koulutti ministeriä, 2200 euron lasku valtiolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myös ympäristöministeri Krista Mikkonen on saanut ministeriön maksamaa koulutusta.

Ympäristöministeri Krista Mikkoselle (vihr.) on tilattu esiintymiskoulutusta vihreiden entiseltä eurovaaliehdokkaalta ja aktiivilta Leena Brandtilta, Ilta-Sanomat kertoo.

Koulutuksia järjestettiin kaksi. Ensimmäinen järjestettiin joulukuussa ja sen hinta oli arvonlisäveroineen 1 240 euroa. Toinen koulutus järjestetiin tammikuussa ja sen hinta oli 992 euroa.

– Brandtilla oli se kokemus ja osaaminen, jota siinä vaadittiin, ja kuulemamme kokemukset olivat olleet hyviä, ympäristöministeriön viestintäjohtaja Jussi Salmi perustelee valintaa ja kertoo, että koulutuksissa annettiin yleistä mediavalmennusta, jossa käsiteltiin muun muassa median toimintaa ja harjoiteltiin televisiossa esiintymistä.

Summat ovat suunnilleen samoja, joita kulttuuri- ja opetusministeriö maksoi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle (kesk.). IS kertoi keskiviikkona, että myös hän on saanut ministeriön maksamaa koulutusta Tekir Oy:ltä maaliskuussa. Myös keskustalaiselle puolustusministerille Antti Kaikkonselle on annettu puolustusministeriön maksamaa 5 022 euron hintaista koulutusta.

Ministereiden koulutus nousi esille tiistaina, kun Suomen Kuvalehti kertoi, että valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) on ostanut konsulttifirma Tekir Oy:ltä esiintymis- ja valmennuskoulutuksia lähes 50 000 eurolla syyskuusta 2019 lähtien. Laskut ovat maksaneet kaksi ministeriötä, työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö. Kulmunia on koulutettu esimerkiksi puheen pitämiseen ja esiintymiseen.

Kulmuni on kertonut maksavansa laskut ministeriöille takaisin.