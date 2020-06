SK: Katri Kulmunin palveluista lähes 50000 euron lasku ministeriöille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeriä on valmennettu muun muassa puheen pitämiseen ja esiintymiseen.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin palveluista on kertynyt kahdelle ministeriölle 47 771 euron lasku syksystä 2019 lähtien, Suomen Kuvalehti kertoo.

SK:n mukaan laskut ovat viestintäkonsultti Harri Saukkomaan yrityksen Tekir Oy palveluista. Yritys on valmentanut Kulmunia esimerkiksi puheen pitämiseen ja esiintymisiin, mutta myös yksittäistä haastattelua varten.

Sopimus yrityksen kanssa tehtiin elokuussa 2019. Tuolloin Katri Kulmuni työskenteli vielä työ- ja elinkeinoministerinä. Aloite palvelujen ostamiseen tehtiin Kulmunin esikunnasta.

Tarjousasiakirjassa sopimusta kuvataan muun muassa näin:

– Harjoitukset valmentavat Kulmunia vastaamaan sellaisiin kysymyksiin, joita toimittajat juuri hänen asemassaan toimivilta henkilöiltä kysyvät.

– Valmennuksen tavoitteena on kehittää Katri Kulmunin valmiuksia television keskusteluissa kaksintaistelumaisessa keskustelussa ja puheen pitämisessä.

Laskut yli 6000 euroa päivältä

Yksittäiset lyhyet konsultoinnit ovat maksaneet 350-700 euroa tunnilta. Laskut ovat korkeimmillaan yli 6 000 euroa päivältä. Näin on esimerkiksi tiistaina 3. joulukuuta, jolloin entinen pääministeri Antti Rinne (sd.) erosi tehtävästään. Laskua kertyi 13,5 tunnilta yhteensä 6 324 euroa. Kaikkiaan joulukuussa 2019 konsultointeihin käytettiin 13 702 euroa.

Laskuja on lähetetty työ- ja elinkeinoministeriölle ja valtiovarainministeriölle. Katri Kulmunista tuli valtiovarainministeri joulukuussa.

Katri Kulmuni kommentoi aihetta avustajansa välityksellä vain lyhyesti. Kulmunin esikunnasta kiistetään, että konsultointia olisi käytetty poliittisen menestyksen varmistamiseen.

– Ministeri on paljon julkisuudessa ja jokaisessa esiintymisessä on onnistuttava. Esiintymisvarmuus vaatii harjoittelua sekä monimutkaistenkin hallinnonalan viestien tiivistämistä kansantajuisiksi. Siksi on tarpeellista saada esiintymisvalmennusta, Kulmunin esikunnasta kommentoidaan asiaa SK:lle.

– Kuten aiemmasta vastauksesta käy hyvin ilmi, niin valmennuksissa on kyse ministerin hallinnonalan asioista.