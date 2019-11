Iran rikastaa uraania – väite salaisesta laitoksesta

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA vahvistaa Iranin rikastavan uraania maanalaisessa Fordowin laitoksessa ja vaatii tietoja toisesta ”kohteesta”. IAEA:n vt. pääsihteeri Cornel Feruta kertoi IAEA:n tiedotteen mukaan asiasta maanantaina YK:ssa.

Ferutan mukaan IAEA seuraa Iranin toimia ja sen pysymistä ydinsopimuksen velvoitteissa. Feruta listasi Iranin toimista Fordowin laitoksen uraanin rikastuksen lisäksi muun muassa uusien kehittyneiden sentrifugien hankinnan.

– On tärkeää, että Iran vastaa kattavasti ja tyydyttävästi järjestön kysymyksiin koskien erästä kohdetta Iranissa, Feruta myös totesi.

”Kohdetta” ei avattu enempää. IAEA raportoi kuitenkin maanantaina havainneensa uraanihiukkasia iranilaiskohteessa, josta ei oltu kerrottu tarkastajille.

Politicon mukaan IAEA:n johtokunnan viime viikon kokouksessa käsiteltiin taas salassa pidettyä Teheranin lähellä sijaitsevaa kohdetta, jossa Iran säilyttää Israelin mukaan laitonta ydinmateriaalia.

Yhdysvallat on arvostellut Irania viime päivinä kovin sanoin kansainvälisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta. Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi perjantaina, että mikäli väitteet laittomasta ydinmateriaalista pitävät paikkansa, vie se pohjan Iranin kanssa solmitulta ydinsopimukselta.

The U.S. is alarmed that @IAEAorg detected potential undeclared nuclear material in Iran & that the regime detained an #IAEA inspector–an outrageous act of intimidation. Iran must cooperate fully with IAEA. Continued acts of nuclear extortion will lead to further isolation.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 9, 2019