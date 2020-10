Influenssarokotuksia ehdotetaan päiväkoteihin ja kouluihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Laajalla rokotekattavuudella on mahdollista suojella vanhusväestöä ja muita riskiryhmiin kuuluvia.

Kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen on huolissaan syksyn influenssarokotekattavuudesta.

Grahn-Laasonen esittää hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä tehostettuja toimia, joilla rokotekattavuudesta voidaan huolehtia koronakriisin keskellä.

– Tänä syksynä on erityisen tärkeää, että mahdollisimman moni ottaa ja saa influenssarokotteen. Koronaviruksen ja influenssan yhdistelmä on vaarallinen ja moninkertaistaa vakavan taudin riskin. Mitä paremmin pystymme painamaan influenssan rokotteella alas, sitä paremmin säilyy terveydenhuollon kantokyky epävarmassa koronatilanteessa, Grahn-Laasonen näkee.

Grahn-Laasosen mukaan laajalla rokotekattavuudella on mahdollista suojella erityisesti vanhusväestöä ja muita riskiryhmiin kuuluvia päällekkäisiltä tartunnoilta.

Influenssarokotusten järjestäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon normaalia toimintaa, mutta koronavirusepidemia muuttaa ja vaikeuttaa rokotteiden jakelua merkittävästi. Rokotuspäivät on korvattu monissa kunnissa ajanvarauksella.

Grahn-Laasonen kysyy kirjallisessa kysymyksessään, miten hallitus aikoo varmistaa, että tieto tavoittaa kansalaiset ja ettei influenssarokotekattavuus muutosten ja koronarajoitusten vuoksi ainakaan heikkene.

Grahn-Laasosen mukaan yksi keino ehkäistä influenssan leviämistä on rokottaa mahdollisimman kattavasti päiväkoti-ikäiset lapset sekä koululaiset, joilla on lähipiirissään riskiryhmiin kuuluvia. Heille rokote on jo nyt maksuton.

Grahn-Laasonen ehdottaa ammattilaisten toteuttaman rokottamismahdollisuuden tuomista tarjolle päiväkoteihin ja kouluterveydenhuoltoon. Tällöin rokottamisen kynnys olisi mahdollisimman matalalla ja rokotteet vaivattomasti saatavilla ilman ylimääräistä ajanvaraus- ja kuljetusrumbaa terveysasemille. Näin toimitaan jo joissain kunnissa.