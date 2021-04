Ilkka Kanerva: Ukrainan kriisiin ei ole sotilaallista ratkaisua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan Itä-Ukrainassa rikotaan säännöllisesti Minskin välirauhansopimuksia.

Kokoomuksen kanasanedustajan, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanervan mukaan Itä-Ukrainassa on käynnissä sota, jossa Minskin välirauhansopimuksia rikotaan säännöllisesti.

– Viime aikoina tilanne on muuttunut nopeasti jännitteiseksi. Sotatoimet ovat kiihtyneet, kun tulitaukorikkomukset ja niiden myötä kuolonuhrit ovat lisääntyneet. Samaan aikaan Venäjän on raportoitu keskittävän joukkojaan Ukrainan rajan läheisyyteen.

Nämä ovat Kanervan mukaan huolestuttavia merkkejä.

– Tällä hetkellä suurin huoli on laajamittaisten taistelujen puhkeaminen ja sitä kautta sodan eskaloituminen. Positiivista on se, että Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain valtio- sekä asevoimien johto ovat käyneet keskenään vuoropuhelua. Osapuolten välinen dialogi on välttämätöntä, jotta pahimmilta virheiltä ja väärinarvioilta voidaan välttyä, Kanerva toteaa.

Hänen mielestään Euroopan unionin on annettava tukensa Saksalle ja Ranskalle sekä Etyjille, jotta nämä pyrkisivät uudelleenkäynnistämään neuvottelut Minskin-ryhmän ja niin kutsutun kontaktiryhmän välillä.

– Tavoitteeksi on asetettava viime kesänä neuvotellun tulitauon jatkaminen ja Minskin sopimuksen ehtojen täyttäminen, Kanerva sanoo tiedotteessaan.

Kanervan mukaan Etyjin valvontamission mandaattia on vahvistettava, jotta se voi toteuttaa tehtäväänsä tulitauon valvomiseksi ja lopulta aseiden vetäytymiseksi kontaktilinjan molemmin puolin.

– Keskusteluissa on tehtävä selväksi, ettei sotatoimien kiihtyminen palvele kenenkään etuja. Ukrainan kriisiin ole sotilaallista ratkaisua ja jännitteisen tilanteen purkaminen edellyttää paluuta neuvottelupöytiin, Kanerva toteaa.