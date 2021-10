IL: Tehohoidon rasitus lähellä mennä yli

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin osa tehohoidettavista on rokottamattomia.

Lähes koko syyskuun ajan teho-osastoilla oli noin 20–25 potilasta, mutta lokakuussa määrä on kivunnut ylöspäin. Maanantaiaamuna koronataudin vuoksi teho-osastoilla oli 32 potilasta. Viime viikolla määrä kävi jo 34:ssä, kertoo Iltalehti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä uskoo, että nousutrendi sairaalahoidon tarpeessa jatkuu.

– Tilanne on huolestuttava. Kahden viime päivän seurannassa tilanne ei ole mennyt huonompaan suuntaan, mutta me odotamme, että viime viikolla päättyneistä rajoituksista seuraa pienellä viiveellä sairaalahoidon lisääntymistä, Petäjä sanoo Iltalehdelle.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen sanoo, että Suomessa tehohoidettavien koronapotilaiden määrä on jo vaikuttanut muuhun hoitoon.

– Joissakin sairaaloissa on jouduttu jo perumaan leikkauksia, jotta on saatu koronapotilaille järjestymään riittävästi tehohoitokapasiteettia.

Suomessa on tällä hetkellä yhteensä 258 tehohoitopaikkaa koronapotilaita hoitavilla teho-osastoilla. Petäjän mukaan HUSin sairaaloissa on tällä hetkellä 40 koronapotilasta, joista kahdeksan on teho-osastolla. Viime viikolla koronataudin vuoksi tehohoidossa oli hetken jo 12 potilasta.

Jos tehohoidettavien määrä nousee 15:een, HUSissa ryhdytään perumaan leikkauksia.

– Me olemme koko ajan hyvin lähellä sitä, että vallitseva epidemiarasitus menee sen yli, mitä pystymme pitkäaikaisesti ylläpitämään. Olemme kahden miljoonan ihmisen sairaanhoitopiiri, joten olemme loppujen lopuksi muutaman potilaan päässä siitä, että joudumme laittamaan muita sairauksia odottamaan koronapotilaiden hoidon vähentymistä, Petäjä sanoo.