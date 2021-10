IL: Peltipoliisit ovat rikki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kamerat ovat räpsyneet jopa 80 prosenttia vähemmän kuin ennen.

Peltipoliisien raportoimia liikennerikkomuksia on keskeneräisen tietojärjestelmän vuoksi tullut reilun vuoden ajan poikkeuksellisen vähän. Asiasta kertoo Iltalehti.

Hiljaisempi ajanjakso alkoi kesäkuun 2020 alussa, jolloin tuli voimaan uusi tieliikennelaki. Samalla poliisi otti käyttöön uuden Liike-järjestelmän.

Järjestelmä on Kalevan mukaan yhä keskeneräinen.

Otettujen kuvien seuraamusten määrä on tänä vuonna vähentynyt lähes 70 prosentilla.

– Joidenkin poliisipiirien alueilla seuraamusten määrä on pudonnut jopa yli 80 prosentilla, mutta esimerkiksi Helsingissä vain noin 40 prosentilla, poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja ylikomisario Dennis Pasterstein sanoo IL:lle.

Osa kameroista on jouduttu sulkemaan. Poliisihallituksen hankepäällikkö Laura Hirvosen mukaan tavoite on, että järjestelmä toimisi ensi vuoden aikana. Hänen mukaansa syynä tapahtuneelle on ollut kiireinen aikataulu.