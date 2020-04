HVK:n Tomi Lounema: Olemme syvästi pettyneitä ja pahoillamme

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan mukaan sopimukset suojaimista tehtiin Onni Sarmasteen ja Tiina Jylhän kanssa.

Toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoi tiedotustilaisuudessa tehneensä kaupan Kiinasta tuoduista suojaimista Onni Sarmasteen yhtiön kanssa. Sarmasteelle maksettiin viiden miljoonan euron kauppasumma suomalaisen yhtiön tilille.

– Tiistaina saapuneet suojaimet on toimitettu Sarmasteen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, hän sanoi. Kaikki Kiinasta saapuneet suojaimet on Sarmasteen yrityksen kanssa tehdystä sopimuksesta.

Lisäksi Louneman mukaan on tehty erillinen sopimus Virossa toimivan Tiina Jylhän yhtiön kanssa. Tämäkin sopimus on viiden miljoonan euron arvoinen. Siitä Jylhän yritykselle on maksettu puolet, mutta kauppasumma on jäädytetty. Jylhän kanssa tehdyn sopimuksen perusteella ei ole toimitettu suojaimia Suomeen.

Lounema totesi, että jos saapuneet tuotteet ovat erilaisia kuin tilauksessa määritellyt, normaalioloissa tavarasta reklamoidaan, toimitus kieltäydytään ottamasta vastaan ja esitetään vaatimus oikean tavaran toimituksesta viipymättä tai vaatimus kauppasumman palauttamisesta.

– Olemme syvästi pettyneitä ja pahoillamme, että ensimmäinen toimitettu tavaraerä ei ollut tilauksen mukainen, emmekä ole noudattaneet taustojen tarkistuksessa sitä huolellisuutta, jota meiltä on perusteltua odottaa, toimitusjohtaja sanoi viitaten Sarmasteen taustaan.

– On oltava jatkossa tarkempia niiden kanssa, joiden kanssa teemme kauppaa, Lounema sanoi.

Toimitusjohtajan mukaan Huoltovarmuuskeskus on tehnyt sopimuksia myös useiden muiden yritysten kanssa. Pääsiäisen jälkeen tulevat neljä muuta kuljetusta suojavarusteita ei kuulunut Sarmasteen tai Jylhän sopimuksiin.

Lounema totesi, että kriisin aikana jokainen maa yrittää hankkia tavaraa mahdollisimman paljon ja nopeasti.

– Tämän vuoksi Huoltovarmuuskeskus on sosiaali- ja terveysministeriön pyyntöihin perustuen pyrkinyt tekemään kaiken mahdollisen hankkiakseen lisää suojavälineitä markkinoilta ja poikenneet normaalista hankintaprosessista.

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus päätti torstaina tilata tehdyistä kaupoista ulkopuolisen tarkastuksen. HVK:n hallitus päättää selvityksen perusteella toimenpiteistä ja vastaa työministeri Tuula Haataisen (sd.) vaatimaan selvitykseen asiasta.

Näin kehittyi sotkuinen vyyhti

Tomi Lounema kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että Kiinasta tilatut hengityssuojaimet osoittautuivat laadultaan heikommiksi kuin oletettiin.

Sairaalakäyttöön soveltumattomista suojavarusteista noussut kohu paisui keskiviikkoiltana, kun Suomen Kuvalehti kertoi kaupan olleen tehty ulosottovelkaisen liikemiehen Onni Sarmasteen kanssa.

Toisella yrittäjällä Tiina Jylhällä on SK:n mukaan eri näkemys siitä, kenelle valtion kanssa tehty yrityskauppa olisi kuulunut.

Yrittäjän asianajajan mukaan huoltovarmuuskeskus oli tilannut hengityssuojaimia Jylhän virolaiselta The Look Medical Care OÜ -yritykseltä. Asianajajan mukaan hankkeen konsulttina toiminut Onni Sarmaste olisi erehdyttänyt Huoltovarmuuskeskusta ilmoittamalla sille väärän belgialaisen tilinumeron, minkä jälkeen miljoonien eurojen ennakkomaksu olisi maksettu väärälle tilille.

Ylen mukaan Huoltovarmuuskeskus kieltäytyi tilaamasta koronavirusten varautumiseen tarvittavia kasvosuojaimia arvostetun suomalaisen yrityksen Optinovan avulla ja hankki selvästi huonolaatuisempia kasvosuojaimia.

Työministeri Haatainen kertoi torstaina aamupäivällä vaativansa Huoltovarmuuskeskukselta selvitystä Kiinasta tilattuihin suojaimiin liittyen.

– Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alainen laitos. Eilen illalla ja tänään aamulla julkisuudessa on ollut esillä epäselvyyksiä liittyen suojainkauppaan. Näistä epäselvyyksistä olen heti aamulla pyytänyt pikaisen selvityksen, Haatainen totesi Twitterissä.