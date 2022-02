Huolestuttavat merkit listattiin: Ukrainan tilanne voi muuttua hetkessä

Jos Venäjä suunnittelee uusien sotilaallisten toimien aloittamista Ukrainaa vastaan, seuraavien 2–3 viikon aikajänne olisi otollisin hetki, arvioi Yhdysvaltain merijalkaväessä palvellut King’s College -yliopiston sotilasasiantuntija Robert Lee.

Venäjä aloitti torstaina kymmenen päivää kestävän sotaharjoituksen Valko-Venäjän kanssa. Harjoitus loppuu samaan aikaan Pekingin olympialaisten kanssa. Venäjä on myös ilmoittanut laivaston harjoituksista, joihin kuuluu muun muassa ohjusammuntoja. Harjoitusalueet sulkevat suuria osia Mustastamerestä ja Asovanmerestä.

Venäjä on myös keskittänyt valtavan määrän joukkoja ja kalustoa Ukrainan rajan lähelle. Venäjän kerrotaan tuoneen alueelle noin 90 pataljoonatason taktista ryhmää, ja lisää on tulossa.

– Näyttää siltä, että joukkoja lähetetään käyttämään etukäteen Ukrainan rajan lähelle tuotua kalustoa. Kalustoa siirretään suurista kokoontumisalueista (hyökkäyksen) lähtöalueille lähemmäs Ukrainaa, Rob Lee toteaa Twitterissä.

Hänen mukaansa uutta hyökkäystä varten tarvittavaa kalustoa on tuotu Ukrainan lähelle. Näitä ovat muun muassa ilmatorjuntajärjestelmät, elektronisen sodankäynnin laitteet sekä tykistö ja raketinheittimet.

– Venäjä on lähettänyt myös paljon kansalliskaartin joukkoja rajan lähelle. Näitä voidaan käyttää varmistamaan operaatioturvallisuutta tai torjumaan sabotaasia.

Venäjällä on myös 13 suurta maihinnousualusta Mustallamerellä. Maihinnousualukset voivat kuljettaa joukkoja, tankkeja ja varusteita. Ne soveltuvat hyökkäysjoukkojen maihinnousuihin ja logistisen tuen toimittamiseen maaoperaatioita varten rannikolla.

Leen mukaan Venäjä on lisäksi ryhtynyt toimiin estääkseen Naton puuttumisen. Tähän liittyy muun muassa meriharjoitukset Välimerellä. Lisäksi ballistisilla ohjuksilla varustettuja MiG-31K Foxhound -hävittäjäkoneita on siirretty Kaliningradiin.

– Tämä viittaa siihen, että Venäjällä on melkein kaikki tarvittavat palaset paikallaan, jos se haluaa aloittaa laajat sotilaalliset toimet Ukrainassa. Venäjän kuitenkin odotetaan lähettävän joukkoja käyttämään etukäteen Ukrainan lähelle tuotua kalustoa, Rob Lee toteaa.

– Jos Venäjä suunnittelee sotilastoimien aloittamista, seuraavat 2-3 viikkoa on järkevin ajankohta. Kaikki kyvyt ovat paikalla, maaperä on hyvässä kunnossa Pohjois- ja Koillis-Ukrainassa ja Venäjän itäisestä sotilaspiiristä tuodut joukot ovat iskussa Valko-Venäjällä järjestetyn harjoituksen jälkeen.

Osa Venäjän tunnetuimmista ulko- ja turvallisuuspolitiikan analyytikoista ei usko välittömään hyökkäykseen, vaan katsoo sen tapahtuvan myöhemmin. On myös esitetty arvioita siitä, että Venäjä pitää jännitteitä yllä vielä kuukausien ajan ja ehkä pidempäänkin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kuitenkin luvannut, että Valko-Venäjälle siirretyt joukot vedetään suunnitellusti pois harjoitusten jälkeen.

Rob Leen mukaan kalusto voitaisiin lähettää Länsi-Venäjälle lähelle Ukraina, ja sotilaat palaisivat varuskuntiinsa.

– Niin kauan kun kalusto rajan lähellä, eskalaation riski pysyy korkeana. Jos kalusto viedään takaisin Venäjän Kaukoitään, uhka vähenee, koska sen tuominen takaisin kestäisi viikkoja.

Hän kuitenkin korostaa, että Venäjän asevoimilla on tästä viikosta ja viikonlopusta lähtien sotilaalliset valmiudet toteuttaa laajamittainen hyökkäys.

– Joten hyökkäys voi tapahtua päivien tai tuntien varoitusajalla.

Rob Leen mukaan sää, Omikron, olympialaiset ja muut seikat ovat kaikki huomioon otettavia tekijöitä.

– Mutta mikään ei ole ratkaisevaa sen suhteen, milloin/miten/mitä Venäjän asevoimat tekee. Ja yllätyksen saavuttaminen voi tarkoittaa toimimista silloin, kun olosuhteet eivät ole ihanteelliset.

Hänen mielestään myös helmikuun 15. päivä on yksi varteenotettava päivämäärä mahdolliselle sotilasoperaation aloittamiselle.

– Näyttää siltä, että Venäjällä on silloin vahvin laivastoryhmä Mustallamerellä sitten 1990-luvun alun.

