”Huijausta” – Näin Pohjois-Korean kansa kertoo ydinaseista

Pohjoiskorealaiset eivät usko maan johdon puhetta aseistariisunnasta.

Tavallinen kansa uskoo, ettei Pohjois-Korea luovu koskaan ydinaseistaan, useisiin paikallisiin lähteisiin viittaava DailyNK kertoo.

Pohjois-Korea on ilmoittanut virallisesti pysäyttäneensä kaikki ohjus- ja ydinkokeensa ja tuhonnut ydinkoepaikkojaan. Se on myös esittänyt epämääräisiä lupauksia sitoutumisestaan aseistariisuntaan. Yhdysvaltojen kanssa saavutettu liennytys on kuitenkin ajautunut toistaiseksi pattitilanteeseen.

Pohjoiskorealaisten lähteiden mukaan monet uskovat aseistariisunnan olevan todellisuudessa silkkaa huijausta.

– Näille tuhottaville ydinkoepaikoille ei joko ole enää tarvetta tai sitten ne ovat liian tiukan ulkomaisen valvonnan alaisena, eräs lähde toteaa.

– Hallitus vain hankkiutuu eroon laitoksista, joita se ei enää tarvitse. Ilmoitus ydinaseiden kehittämisen hylkäämisestä on pelkkää kulissia, eikä se uppoa ihmisiin, hän jatkaa.

Monien tavallisten kansalaisten mukaan Pohjois-Korea yrittää kätkeä ydinaseohjelmiaan.

Toinen lähde muistuttaa Pohjois-Korean kattavista tunneliverkostoista, joihin ydinaseita voisi kätkeä. Asiantuntija-arvioiden mukaan tunneleita on kaikkiaan noin 12 000.

– Pohjois-Korea voi kätkeä ydinaseensa ja viranomaiset tietävät, että siihen on runsaasti vaihtoehtoja.

Eräs pohjoiskorealaislähde kertoo, ettei aseista voida luopua niiden vaatimien talousuhrausten takia. Hän muistuttaa myös ydinpelotteen keskeisestä roolista maan ulkopolitiikassa ja propagandassa. Pohjoiskorealaisessa ajattelussa ydinaseet ovat varmin tapa välttää ulkovaltojen masinoimat vallanvaihdokset.

– Niistä (ydinaseista) luopumisesta ei ole juuri toivoa, hän sanoo.

Lähteen mukaan aseita piilotellaan.

DailyNK huomauttaa amerikkalaisten NBC Newsin uutisoineen heinäkuussa Pohjois-Korean lisänneen salassa rikastetun uraanin tuotantoa. Washington Post kertoi samaan aikaan amerikkalaistiedustelun uskovan, että pohjoiskorealaiset rakentavat yhtä tai kahta uutta mannertenvälistä ohjusta Sanumdongissa Pjongjangin lähellä sijaitsevassa laitoksessa.