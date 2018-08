”Gangsterit” – Pohjois-Korea syyttää taas USA:ta

Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean väliset neuvottelut ovat CNN:n diplomaattilähteiden mukaan ajautuneet umpikujaan.

Yhdysvaltojen kerrotaan tehneen jatkuvasti ”tarkkoja ehdotuksia täysin vahvistettavan ydinaseriisunnan aloittamisesta, edistämisestä ja loppuunsaattamisesta” ja aseistariisunnan mahdollisista aikatauluista. Pohjois-Korea on ampunut kaikki ehdotukset alas.

Erään lähteen mukaan pohjoiskorealaiset ovat haukkuneet Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon ehdotuksia jälleen ”gangsterimaisiksi”.

Toistaiseksi vaikuttaakin siltä, että amerikkalaiset ja pohjoiskorealaiset tulkitsevat presidentti Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin taannoisessa huipputapaamisessaan tekemää julistusta eri tavoin.

Yhdysvallat on ilmaissut olevansa valmis lopettamaan talouspakotteet, kun Pohjois-Korea luopuu täydellisesti ja vahvistettavasti ydinaseistaan. Pohjoiskorealaiset taas haluaisivat ensin helpotusta pakotteisiin.

Pohjois-Korean kannasta perillä olevan viranomaislähteen mukaan neuvottelujen eteneminen edellyttäisi Yhdysvalloilta myöntymistä Korean sodan virallisesti päättävään rauhansopimukseen. Amerikkalaiset taas haluaisivat Pohjois-Korean taipuvan suureen eleeseen kuten luopuvan nopeasti osasta ydinaseitaan.

Pohjois-Korean johdon sanotaan katsovan, että se on jo tehnyt riittävästi myönnytyksiä ja odottavan Yhdysvalloilta vastavuoroisuutta. Pohjois-Korea on toistaiseksi pidättäytynyt ydin- ja ohjuskokeista ja palauttanut Korean sodassa menehtyneiden amerikkalaissotilaiden jäännöksiä Yhdysvaltoihin.

