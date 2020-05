HU: Koronakriisissä voi muhia aikapommi, lääkärit huolissaan

Terveysasemien käynnit ovat vähentyneet murto-osaan kriisiä edeltävästä ajasta.

Lääkärit ovat joutuneet julkisesti maanittelemaan ihmisiä hoitoon, jotta vakavien sairauksien hoitamattomuus ei synnyttäisi aikapommia terveydenhuoltoon, Helsingin uutiset kertoo.

Helsingin Lännen terveysaseman johtavan ylilääkärin Timo Sinkkosen mukaan osa potilaista on alkanut välttää terveysasemille tuloa, koska he haluavat välttää fyysisiä kontakteja ja sitä kautta koronavirukselle altistumista. Tämä on johtanut Helsingissäkin siihen, että lääkäreiden jonotusaika on tippunut kiireisissäkin paikoissa 15 minuuttiin.

– Käyntejä on murto-osa aiemmasta. Potilaita on hoidettu runsaasti sähköisen asioinnin kautta ja etävastaanottona, Sinkkonen sanoo HU:lle.

– Hoitamattomana pitkäaikaissairaudet pahenevat tai diagnoosi saattaa viivästyä vaikeuttaen hoitoa.

Ylilääkäri muistuttaa, että pitkäaikaissairaidenkin pitää hakeutua esimerkiksi aiemmin suunniteltuihin kontrolleihin tai olla yhteydessä terveysasemalle, jolloin tehdään hoidontarpeen arvio.

– Hoitoon hakeutumista ei ole neuvottu välttämään missään vaiheessa, vaikka alkuun jouduttiin perumaan tai siirtämään vastaanottoja, Sinkkonen toteaa.

Nyt Helsingin terveysasemien verkkosivuille on jo ilmestynyt tiedote, jossa vakuutetaan, ettei vastaanotolle tulemista tarvitse pelätä.

– Terveysasemat ovat auki, eikä varattuja aikoja tarvitse perua. Terveyspalveluissa on turvallista asioida, tiedotteessa sanotaan.