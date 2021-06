”Houkutteleva ajatus palata normaaliin” – näin asiantuntija sen tyrmää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lääkärin mielestä emme valinneet ulospääsyä ajoissa. Rajoitukset tulevat jatkumaan ehkä vielä pitkään.

Helsingin yliopistollisen sairaalan neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäki katsoo, että näimme jalkapallon EM-kisojen yhteydessä suorastaan deltavariantin maahantuontioperaation Suomeen.

Hän esittelee kokonaisnäkemyksensä koronatilanteesta laajassa twitter-ketjussa. Se julkaistiin jo ennen viimeisiä dramaattisesti nousseita päivittäisiä tartuntalukuja.

– On houkutteleva ajatus palata normaaliin. Todeta, että korona on osa elämää ja poistaa kaikki estotoimet. Hyväksyä, että kuolemia ja pitkäaikaissairastumisia tulee ja se kuuluu elämään. Tämä on valitettavasti jo kokeiltu, ja terveydenhuollon kantokyky ei siihen riitä, Esa-Pekka Pälvimäki aloittaa.

Hänen mukaansa strategian tulisi tähdätä yhteiskunnan mahdollisimman nopeaan avaamiseen ja elämän palaamiseen normaaliin.

– Tämä toteutuu vain, jos asetetaan selkeä tavoite, ja toteutetaan tavoitteeseen johtavat toimet. Suomi on sen sijaan valinnut reaktiivisen tien.

– Systeemi sakkaa, jos delta (epsilon, zeta..) pääsee rajoituksetta leviämään. Tämä johtaa siihen, että viranomaiset joutuvat väistämättä asettamaan entistä kovempia rajoituksia pakon edessä. Siitä kärsivät sitten kaikki, ja tietyt elinkeinot erityisesti.

Hybridistrategian mukaisessa lockdown-jojoiluleikissä on eletty hänen mukaansa kohta puolitoista vuotta.

– Rajoitukset jatkuvat ja niitä on tulossa hyvin todennäköisesti lisää syksyyn mennessä ja ne tulevat pitkittymään. Tapahtuma-ala, ravintolat ym. tulevat kitumaan edelleen, Pälvimäki ennustaa.

Merkittävin syy tälle hänen mielestään on, että rajojen terveysturvallisuutta ei ole missään vaiheessa saatu toimivaksi.

– Vastikään nähtiin mallisuoritus miten huonosti asia voidaan hoitaa – suorastaan deltavariantin maahantuontioperaatio. On tajuttava, että lock out on aina parempi kuin lockdown.

Pälvimäki ihmettelee, miten vaikea meidän on hyväksyä epämukavuutta ja tinkimistä yhtään mistään. Sotasukupolvi saa ihmetellä, miten valtavana uhrauksena pidämme kahden viikon rajakaranteenia tai festareiden väliin jättämistä.

Rokotteet sen sijaan hänen mukaansa ovat pieni ihme, joka tuo mahdollisuuden ulospääsyyn poikkeustilasta.

– Vaikka covidista ei kokonaan eroon enää päästäisikään (koska emme valinneet sitä vaihtoehtoa ajoissa), hän huomauttaa.

Pitkän ajan vaikutuksia ei tiedetä

Deltavariantti sairastuttaa merkittävästi myös täysin rokotettuja. Israelissa noin puolet sairastuneista on ollut täysin rokotettuja, ja Britanniassa lähes puolet deltaan kuolleista ovat olleet täysin rokotettuja. Seuraavat rokotteet tepsivät jo paremmin variantteihin.

– Kunnes tulee seuraava variantti, ja taas tarvitaan uusi rokote. Lääkejätit tekevät valtavaa tulosta, mutta rokotteiden jakelu on silti aina jälkijunassa. Kuinka monta piikkiä ihmiset ovat valmiit ottamaan?

– Koska epidemia ei poistu Hesarin otsikolla ”normaali häämöttää” tai hallituksen julistuksella ”exit-strategiasta”tai denialistien harhoilla, epidemiaa joudutaan yhä torjumaan muilla keinoilla.

Variantteja syntyy sitä enemmän, mitä enemmän on tartunnan saaneita. SARS-CoV-2 muuntuu varianttien myötä tartuttavammaksi ja vakavampaa tautia aiheuttavaksi. Niinpä variantteja ehkäistään vähentämällä tartuntoja.

– Osaamme hoitaa tautia jo paremmin. Tämä vähentää kuolemia ja tehohoidon tarvetta. Taudin todelliset pitkäaikaisvaikutukset ovat silti vielä arvoitus. Tiedämme jo, että lievästäkin taudista tulee pitkäaikaisia elinvaurioita huomattavalle osalle, neurokirurgi pohtii.

– Mitä tässä enää voi tehdä? Pandemia jatkuu ja voi jatkua vielä vuosia. Eliminaatioon ei ole riittänyt rohkeutta, ei poliittista tahtoa, emmekä halunneet missään vaiheessa tinkiä mukavuuksistamme hetkeksikään.

Hänen mukaansa keinoja kuitenkin on.

– Rajojen terveysturvallisuus ja pakolliset karanteenit rajoilla on ensimmäinen toimenpide. Naapurimaat saavat kitistä rauhassa. Suljetaan tauti Suomen ulkopuolelle, kunnes rokotuskattavuus on riittävä ja lähtömaissa tartuntaluvut tarpeeksi matalat.Hänen mukaansa hybridi oli väärä valinta alusta alkaen.

– Covid on ilmavälitteinen tauti. Kahden metrin turvaväli sisällä ei estä mitään. Pintojen puhdistus ja käsidesin näyttävä esillelaitto ovat pelkkää hygieniateatteria.

