”Hjallis on metka tyyppi, mutta luonteessa on yksinpurjehtijan vikaa”

Keskustan ryhmäjohtajan Antti Kaikkosen mukaan Hjallis Harkimon ero kokoomuksesta ei ollut suuri yllätys.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kommentoi Twitterissä kansanedustajat Hjallis Harkimon eroa kokoomuksesta.

– Päivän ratkaisu on harmillinen, mutta ei ehkä sittenkään suuri yllätys. Hjallis on metka tyyppi, mutta luonteessa ehkä hivenen yksinpurjehtijan vikaa. Näillä on mentävä, Kaikkonen kirjoitti.

Harkimon päätös erota kokoomuksesta kutisti hallituksen enemmistön 105 kansanedustajaan.

