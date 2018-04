Hjallis Harkimo eroaa kokoomuksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan on reilua, että hän lähtee ollessaan monesta asiasta eri mieltä.

– Tulevaisuudensuunnitelmistani en kerro mitään. Mutta tästä päivästä lähtien olen eronnut kokoomuksesta, Hjallis Harkimo totesi torstaina tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa.

Hänen mukaansa on paljon asioita, joista hän on puolueen kanssa eri mieltä.

Harkimo kertoi, että harkinta on kestänyt pitkään.

– On reilua, että lähden. Olen monesta asiasta eri mieltä. Asiat riitelevät. On rehellistä että eroan puolueesta, koska meillä on eri mielipiteitä ja eri linjoja, hän sanoi tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa.

Harkimo kertoo, ettei hän kuitenkaan aio siirtyä oppositioon, vaan äänestää hallituksen esitysten puolesta paitsi sote- ja maakuntauudistuksesta.

– Jos nyt pitäisi äänestää sotesta, äänestäisin vastaan. Mutta mulla ei kaikkia tietoja vielä, hän muotoili.

Eron syynä on Harkimon mukaan muassa päätöksenteko.

– Päätökset tapahtuu ihan muualla kuin eduskuntaryhmässä, hän sanoi.

Harkimo kertoi yrittäneensä saada muutosta aikaa puolueessa siinä onnistumatta.

– Olen keskustellut (kokoomuksen puheenjohtaja Petteri) Orpon kanssa ehkä kaksi minuuttia.

Harkimon eron myötä hallituksen enemmistö kutistuu 104 kansanedustajaan – ainakin sote-asiassa.