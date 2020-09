Henna Virkkunen vaatii Nord Stream 2 -hanketta pysäytettäväksi

Kokoomusmepin mukaan kaasuputki on keskeinen työkalu, jolla voidaan puuttua Venäjän toimintaan.

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok.) mukaan Venäjältä Saksaan kulkeva Nord Stream 2 -kaasuputkihanke tulee pysäyttää. Tietoa venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä Novitšok-nimisellä hermomyrkyllä Virkkunen pitää järkyttävänä.

− Suomen ulkopoliittinen johto ei voi piiloutua asiassa Saksan taakse. Suomi on itse antanut putkelle ympäristöluvan omille talousvesilleen. Navalnyin myrkytyksen ja Valko-Venäjän epävakaan tilanteen aikana putki on koko EU:n asia sekä keskeinen työkalu, jolla voidaan puuttua Venäjän kansainvälisistä sopimuksista ja perusoikeuksista piittaamattomaan toimintaan, Virkkunen sanoo tiedotteessaan.

Hän on vastustanut hanketta jo vuosia ja huomauttaa, että Euroopan parlamentti ilmaisi vuonna 2016 vastustavansa hanketta ja on sittemmin vahvistanut kantansa useasti.

− Keskustelua putkesta on käyty Suomessa hälyttävän vähän. Hanke kuitattiin nopeasti meillä ympäristökysymykseksi, ja valtionyhtiö Fortum on mukana hankkeessa, kun muissa Itämeren maissa siitä on käyty vilkasta ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua. Minusta tämä on kokonaisuutena huolestuttavaa, Virkkunen sanoo.

Europarlamentissa energia-asioita käsittelevässä valiokunnassa istuvan Virkkusen mukaan putki on ulko- ja turvallisuuspoliittisen merkityksensä lisäksi EU:n energiaunionia koskevien tavoitteiden vastainen.

− Nord Stream 2 -hanke lisää EU:n riippuvuutta Venäjän kaasutoimituksista, uhkaa EU:n sisämarkkinoita eikä ole EU:n energiapolitiikan tai unionin strategisten etujen mukainen. EU:n strateginen tavoite on vähentää riippuvuutta yksittäisistä energian toimittajamaista, ja Nord Stream 2 toimii suoraan tätä tavoitetta vastaan. Siksi se on pysäytettävä, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan Venäjä on riippuvainen kaasutoimituksistaan Eurooppaan.

− Sanomme usein, että Eurooppa on riippuvainen venäläisestä energiasta, mutta asia on jo nyt ensisijaisesti toisinpäin. Venäjän autoritäärinen hallinto on riippuvainen siitä, että Eurooppa ostaa sen energiaa.