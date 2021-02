Henna Virkkunen: Nord Stream 2 -hanke pitää pysäyttää

Venäjän presidentin toimet ovat saaneet monien tukijoiden mielen muuttumaan, europarlamentaarikko arvioi.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok./EPP) toteaa Venäjältä Saksaan suuntautuvan Nord Stream 2 -kaasuputken ajautuneen vastatuuleen Euroopassa.

Euroopan parlamentti on vastustanut hanketta jo vuodesta 2016 lähtien.

– Vladimir Putinin häikäilemättömät toimet ovat saaneet monet putkea tukeneet tahot kyseenalaistamaan omaa kantaansa. Pitkään on näyttänyt, että hanke etenee vääjäämättömästi maaliin asti, mutta vastatuuli on nyt kiihtynyt nopeasti. Mielestäni putken pysäyttäminen on edelleen realistista, vaikka se onkin jo lähes valmis, Henna Virkkunen toteaa tiedotteessa.

Pohjoismaiden ja Baltian EPP-ryhmän europarlamentaarikot vaativat perjantaina yhteiskirjoituksessaan Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen keskeyttämistä. Keskustaoikeistolainen Euroopan kansanpuolue eli EPP on Euroopan parlamentin suurin ryhmä.

– Toivon, että Saksan johto vielä tarkastelee kantansa hankkeeseen uudelleen. Minusta koko putki on syytä jättää avaamatta, mutta vähintään aikalisän ottaminen on nykyisessä tilanteessa täysin välttämätöntä. Saman toiveen on esittänyt myös Ranska, mutta päätös on viime kädessä Saksan, Virkkunen sanoo.

Arvostelu putkea kohtaan on kiihtynyt viime aikoina myös Saksassa.

– Saksan vihreät, joka on gallupeissa maan toiseksi suurin puolue, vastustaa putkea. Myös europarlamentissa EPP-ryhmää johtava saksalaismeppi Manfred Weber sekä Saksan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Röttgen ovat arvioineet hanketta kriittisesti. Molemmat edustavat Angela Merkelin kanssa samaa puolueperhettä, Henna Virkkunen toteaa.

Hän pitää päätöstä antaa putkelle ympäristölupa Suomen talousvesillä lyhytnäköisenä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta. Hankkeen on arvioitu lisäävän riippuvuutta Venäjän kaasutoimituksista ja uhkavan samalla EU:n sisämarkkinoita.

– Nord Stream 2 -hanke toimii suoraan vastoin EU:n strategista tavoitetta vähentää riippuvuutta yksittäisistä energian toimittajamaista. Se on kaikin puolin huono myös energiapolitiikan näkökulmasta, Henna Virkkunen sanoo.