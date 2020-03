Heikki Vestman: Kansallinen lentovero olisi järjetön

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Heikki Vestman on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen sähköisen lentämisen edistämiseksi.

– Lentäminen on nostettu ilmastopuheissa tikunnokkaan. Lentoverokeskustelussa vaaditaan toimenpiteitä lentämisen vähentämiseksi, vaikka tälle ei ole perusteita, toteaa kansanedustaja Heikki Vestman (kok.).

Hänen mukaansa tämä on järjetöntä.

– Lentoliikenteen suosio ja kasvu on ennen kaikkea merkki siitä, että ihmisillä on lisääntyvä tarve liikkua nopeasti paikasta toiseen. Tämä tarve johtuu ihmisten toimeliaisuudesta, ei välinpitämättömyydestä ilmastoa kohtaan. Suomeen tarvitaan enemmän liikkumista, ei vähemmän.

– Kansallinen lentovero olisi järjetön myös siksi, että se heikentäisi lentoteknologian kehittymistä ja voisi siten jopa tehdä hallaa päästövähennyspyrkimyksille, Vestman jatkaa.

Hän huomauttaa, että lentäminen on tehokas ja järkevä kulkumuoto silloin, kun halutaan liikkua paikasta toiseen nopeasti. Ihmiset tekevät lyhyitä lentomatkoja pääsääntöisesti työnsä vuoksi.

– Joillekin on muodostunut sellainen vinoutunut käsitys, että lentäminen itsessään olisi automaattisesti erityisen päästöintensiivistä. Näin ei ole. Lentäminen on muihin kulkumuotoihin verrattuna varsin vähän energiaa kuluttava tapa liikkua, kun se suhteutetaan nopeuteen. Ihmisten aika ei ole ilmaista. Lentäminen luo osaltaan edellytyksiä työlle, kasvulle ja suomalaiselle hyvinvoinnille, Vestman toteaa.

Lyhyet alle 1,5 tunnin lennot ovat kuitenkin pitkien matkojen lentoja päästöintensiivisempiä. Näihin on kansanedustajan mukaan teknologinen ratkaisu.

– Suhteessa enemmän päästöjä aiheuttaviin lyhyisiin lentoihin on melkein valmis ratkaisu: sähköinen lentäminen. Sähköisen lentämisen erityinen hyöty on myös siinä, ettei siitä synny lainkaan terveydelle kaikkein haitallisimpia pienhiukkasia käytännössä lainkaan. Suomi ei silti ole asettanut mitään tavoitteita sähköisen lentämisen edistämiseen, vaikka tähän on erinomaiset edellytykset.

Vestman muistuttaa, että Norja on asettanut tavoitteeksi sähköistää kaikki kotimaan lennot vuoteen 2040 mennessä. Ruotsi tekee yhteistyössä lentoteollisuuden kanssa strategiaa sähköiseen lentämiseen.

– Suomessa keskustelu sähköisestä lentämisestä on unohdettu täysin. Sähköinen ilmailu voi olla yksi mahdollisuus tehdä Suomesta kokoaan suurempi ilmastotoimija. Sähköiseen lentämiseen uskotaan muualla Euroopassa vahvasti. Suomen on aika lähteä mukaan kehitykseen, Vestman patistaa.