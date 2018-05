Hän on salaperäinen ”Orion” – Ukrainan turman pääepäiltyjä paljastui

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäläisen tiedusteluvirkailijan uskotaan ohjanneen matkustajakoneen alas ampuneita.

Venäläisen tiedustelu-upseerin Oleg Ivannikovin uskotaan ohjailleen Itä-Ukrainan separatisteja ja näytelleen roolia lennon MH17 alas ampumisessa, Ukrainan sodan paljastuksistaan tunnetuksi tulleen itsenäisen Bellingcat -tutkijaryhmän ja The Insiderin tuore tutkimus paljastaa.

Asiasta uutisoivan Meduzan mukaan Ivannikov on eräs Ukrainan lentoturman pääepäillyistä.

Tutkijat pääsivät tiedustelu-upseerin jäljille ääninauhojen avulla. Hollantilaisten vetämä lentoturman kansainvälinen rikostutkinta pyysi vuoden 2016 syksyllä apua kahden kaapatuilla radioviesteillä puhuvan henkilön tunnistamisessa. Salanimiä ”Delfin” ja ”Orion” käyttävän miehet keskustelivat nauhoilla Buk-ohjusjärjestelmän kuljettamisesta Itä-Ukrainaan ja sieltä pois.

Bellingcatin ja The Insiderin aiemman selvityksen mukaan nauhoilla myös ”Nikolai Fedorovitsiksi” puhuteltu Delfin on Venäjän asevoimien kenraalieversti Nikolai Fedorovits Tkatshev. Venäläinen Novaja Gazeta on puolestaan aiemmin tunnistanut toiselta Buk-nauhalta Khmuriy-koodinimellä esiintyneen Venäjän GRU-sotilastiedustelun eläkkeellä olevan everstin Sergei Dubinskin. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Nimeä ”Andrei Ivanovits” nauhoilla käyttäneen Orionin henkilöllisyys on kuitenkin tähän asti ollut hämärän peitossa.

Puhelinnumero paljasti

Ukrainan viranomaiset julkaisivat matkustajakoneen alas ampumisen jälkeen puhelinnumeroita, joista separatistit soittivat turmaan liittyviä puheluita. Tutkijat pääsivät Oleg Ivannikovin jäljille Orionin käyttämän prepaid-liittymän kautta.

Ukrainalaisen life-operaattorin puhelinliittymä oli rekisteröity ”Oreon”-nimelle. Bellingcatin tutkijat kertoivat perjantaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa ukrainalaisen toimittajan päässeen käsiksi operaattorin tietokantaan. Puhelutietojen perusteella liittymästä oli soitettu puheluita neljään venäläiseen puhellinumeroon. Yksi niistä kuuluu venäläiselle tiedusteluvirkailijalle Oleg Vladimirovits Ivannikoville. Toisen numeroista uskotaan taas liittyvän Itä-Ukrainan Donetskissa operoivaan erikoisjoukkojen yksikköön.

Puhelinnumero löytyi myös sittemmin toimintansa lopettaneen verkkokaupan tilaustiedoista. Niiden perusteella Oleg-niminen henkilö oli tilannut kaupasta korkeaa ilmanalaa simuloivan harjoittelumaskin. Toimitus jäljitettiin Venäjän sotilastiedustelun Moskovan päämajaan.

Tutkijat löysivät numeron avulla Ivannikovin osoitteen ja kotipuhelimen numeron. Tutkijat soittivat numeroon ja vastanneen henkilön poikkeuksellisen korkeaksi kuvattu ääni kuulosti samalta kuin rikostutkijoiden äänitteillä.

Etelä-Ossetian ministeri

Vuonna 1967 syntynyt Oleg Vladimirovits Ivannikov löytyy Venäjän puolustusministeriön henkilöstötiedoista. Tutkijoiden mukaan tiedustelu-upseerilla on takanaan pitkä ura Venäjän rajoillaan ruokkimissa kapinaliikkeissä.

Ivannikovin kertrotaan esimerkiksi matkanneen salanimellä Etelä-Ossetian alueelle vuonna 2004, kun jännitteet Georgian kanssa olivat kasvussa. Andrei Laptevina esiintynyt Ivannikov toimi vuonna 2006 Etelä-Ossetian ”puolustusministerinä”. Hän erosi tehtävästä muutama kuukausi Venäjän ja Georgian vuoden 2008 sodan jälkeen. Etelä-Ossetia jäi sodan jälkeen Venäjän hallintaan. Ivannikov on myöhemmin julkaissut tutkimuksen informaativaikuttamisesta Kaukasuksella ja pysynyt mukana Etelä-Ossetian politiikassa.

Ivannikov matkusti Itä-Ukrainaan vuonna 2014. Hänen kerrotaan toimineen Luhanskin separatistihallinnossa. Tutkijoiden mukaan tiedustelumies vastasi separatistien toiminnan koordinoinnista.

Oleg Ivannikov on tiettävästi valvonut myös Venäjän pahamaineisen Wagner-yhtiön palkkasotilaiden toimintaa. Venäjän salaiseksi armeijaksi kutsutut palkkasoturit ovat toimineet muun muassa Ukrainassa ja Syyriassa.