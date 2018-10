Harri Jaskari: Muuttiko ministeriö alkoholilinjaansa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja ihmettelee aikeita laajentaa Alkon verkkokauppaa Suomessa.

Kansanedustaja Harri Jaskarin (kok.) mukaan ”EU:n kielteinen suhtautuminen STM:n tulkintaan alkoholin etämyynnin kiellosta on saamassa yhä huvittavampia piirteitä”.

Jaskari kertoo lukeneensa tiedotteen siitä, että Alko kaavailee verkkokauppansa laajentamista Suomessa.

− Alkon toimitusjohtajan mukaan idea on tullut sosiaali- ja terveysministeriöstä. Mitä mitä? Vielä eilen käsitin, että STM yrittää estää suomalaisia juomasta entistä enemmän. Tätä meille on ainakin toitotettu jo monta vuotta. Onko STM muuttanut alkoholipoliittista linjaa vai mistä on kyse?, Harri Jaskari kysyy viikkokirjeesssään.

Vastaus tulee hänen mukaansa ilmi tiedotteesta.

− Tiedotteen mukaan uudistuksella pyritään suojelemaan Alkon monopolia. Kaavailtu uudistus muuttaisi Alkon verkkokaupan avoimeksi myyntikanavaksi, mikä vähentää Suomen todennäköisyyttä joutua oikeuteen.

Talouselämä uutisoi tällä viikolla Alkon suunnitelmasta laajentaa verkkokauppaansa palvelemaan ulkomaisia alkoholiyhtiöitä.

Jaskarin mukaan olisi viimeinkin hyväksyttävä, ”että etämyynnin kielto on EU:n mukaan ristiriidassa tuotteiden vapaata liikkumisen suhteen sisämarkkinoilla”.

− Samat verotulot me saamme siinäkin tapauksessa, vaikka etämyyntiä harrastavat Alkon lisäksi muutkin tahot ja kaupat saavat viinit ruokakauppoihin, Jaskari sanoo.