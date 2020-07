Hanna Kosonen HS:lle: Korkeakoulut vastaavat itse valinnoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opiskelijavalintoihin on tänä keväänä liittynyt suuri määrä epäselvyyksiä ja virheitä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen mukaan korkeakoulut vastaavat itse opiskelijavalinnoistaan ja niiden perusteista eikä ministeriö voi määrätä niistä.

Ministeri kommentoi Helsingin Sanomille kevään opiskelijavalintojen ympärille syntynyttä sotkua. Monet hakijat ovat kokeneet epäreiluksi, että yliopistotodistuksen perusteella valittavien hakijoiden osuuksia kasvatettin monilla aloilla kesken hakuprosessin. Etäpääsykokeissa on myös esiintynyt teknisiä ongelmia. Lisäksi oikeustieteellisen yhteisvalintakokeen pistelaskussa oli virhe.

– On todella valitettavaa, että näin herkässä ja tärkeässä asiassa on tehty suuria virheitä. Mutta korkeakoulut vastaavat itse näistä prosesseista ja valinnoista, ja lainsäädännöllisestikin tämä on niiden autonomiaan kuuluva asia, ministeri sanoo.

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut pääsykoe- ja valinta-asioista yli sata kantelua.

Korkeakouluille on Kososen mukaan painotettu ministeriön ja sen alaisen Opetushallituksen toimesta, että oikeudenmukaisuuden ja reilun kohtelun tulee toteutua poikkeusoloista huolimatta.

– Tänä keväänä on sattunut samaan aikaan kolme isoa asiaa [koronaepidemia, korkeakoulujen valintauudistus ja koronasta johtunut ylioppilaskokeiden tiivistäminen]. Tämä on ollut näille nuorille [hakijoille] todella raskasta aikaa.

Keskustelua on ministerin mukaan käyty myös yksittäisistä tapauksista. Korkeakouluille ei kuitenkaan hänen mukaansa anneta varsinaisia ohjeita.

– Emme puutu yksityiskohtiin, Kosonen sanoo.

– Meillä on lainsäädäntö, jota noudatetaan. Mutta [oikeudenmukainen kohtelu] on ollut todella vahvasti esillä kaikissa keskusteluissa.