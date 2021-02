Hän on ”Vladimir Putinin pankkiiri” – liitetiin palatsiin ja ökyjahtiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juri Kovaltshukin uskotaan hallinnoivan Venäjän presidentin salattua omaisuutta.

Jo pitkään Venäjän presidentti Vladimir Putinin omana pankkiirina tunnettu Bank Rossijan suuromistaja ja presidentin lähipiiriläinen Juri Kovaltshuk on nyt liitetty Putinille Mustanmeren rannalle Gelendzikiin rakennettuun palatsikompleksiin.

Asiasta kertovan Meduzan mukaan Sobesednik, Proekt ja The Bell -medioiden tutkimukset ovat paljastaneet, että ”Putinin palatsin” virallinen omistaja, pietarilainen Binom-yhtiö linkittyy Kovaltshukin yritysverkon kautta omistamaan Standart-nimiseen yhtiöön.

Binomin palkkalistoilla on puolestaan Denis Matjunin -nminen henkilö, joka on kirjattu Shellest-huvijahdin omistajan viralliseksi edustajaksi. Sobesednikin tietojen mukaan Shellest on nähty tämän tästä Gelendzikin palatsin edustalla.

Liki 50 metriä pitkän ökyjahdin omistaja on virallisten papereiden mukaan Revival of Maritime Traditions -niminen voittoa tavoittelematon yhdistys. Sekin on venäläismedioiden tietojen mukaan linkitetty Juri Kovaltshukiin.

Palatsin rakentajat ovat kertoneet aiemmin medialle, että Putin on toisinaan saapunut tarkastamaan tiluksia huvijahdilla.

Putinin palatsin julkiseen keskusteluun räjäyttäneessä oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin selvityksessä väitettiin, että Kovaltshuk on yksi hanketta rahoittaneista liikemiehistä.

Tiedonmuruset järjestelyistä ja kytköksistä sopisivat malliin, jossa Venäjän presidentin lähipiiriin kuuluvan huippueliitin varoja hallitaan monimutkaisissa ja usein päällekkäisissä omistusverkostoissa. Muun muassa Aleksei Navalnyi on kertonut, että Venäjän presidentin omaisuus pyritään pitämään salassa jakamalla omistukset nimellisesti Putinin lähimmille ystäville.