Loikkari koki 25 päivää Pohjois-Korean kidutusta, viiltelyä ja näännytystä

Pohjois-Koreasta paenneen Danbi Kimin mukaan pidätyskeskuksissa vankeja ei kohdella ihmisinä.

Pohjois-koreasta loikannut Danbi Kim kertoo The Mirror -lehdelle, miten Pohjois-Korean salainen poliisi kidutti häntä 25 päivän ajan.

Painajainen alkoi, kun hän jäi 18-vuotiaana veljensä kanssa kiinni DVD-elokuvien ja muiden länsituotteiden salakuljetuksesta Kiinasta. Suljetun Pohjois-Korean diktatuurihallinto kokee eteläkorealaiset elokuvat ja tv-sarjat vakaviksi uhiksi, joten salakuljettajia odottaa ankarat rangaistukset.

Danbi Kim kertoo, että salainen poliisi pahoinpiteli heitä mitä julmimmilla tavoilla sekä pakotti olemaan tuntikausia paikallaan kivuliaissa stressiasennoissa.

– Kidutus poliisiasemalla on helvettiä, mutta poliittisten vankien pidätyskeskuksissa sinua ei kohdella ihmisenä. Minulle he laittoivat paksun sauvan polvieni väliin ja pakottivat istumaan samassa asennossa kahdeksan tuntia. Kun en tunnustanut, he löivät minua pampulla niin kauan, että ihoni muuttui tummaksi, Danbi Kim muistelee.

Salainen poliisi pakotti myös seuraamaan, kuinka hänen veljensä ihoa viilleltiin. Heitä myös näännytettiin nälkään. Pidätyskeskuksessa päivittäinen ruoka-annos koostui 30 maissinjyvästä.

Lopulta Danbi Kim vapautettiin. Veljeään hän ei ole nähnyt sen jälkeen, sillä tämä on yhä yksi Pohjois-Korean arviolta 100 000 poliittisesta vangista.

Hän onnistui pakenemaan myöhemmin Kiinan kautta Etelä-Koreaan. Tarinansa hän haluaa kertoa, jotta Pohjois-Korean hallinnon julmuus tulee koko maailman tietoisuuteen.

– Kerron tätä tarinaa viimeiseen hengenvetooni asti. Teen sen kadonneen veljeni nimeen, hän sanoo.