Hämmästyttävä kartta lukutaidosta – Suomella selvä raja

Virolaisdiplomaatti ja turvallisuusyrittäjä Eerik-Niiles Kross on twiitannut oheisen kartan Venäjän keisarikunnan tilanteesta vuonna 1897.

Kartta kuvaa lukutaidon yleisyyttä Venäjän silloisilla Euroopan puoleisilla alueilla.

– Lyhyesti sanoen, vain Suomi, Viro, Latvia, Inkeri olivat täysin ja Liettua enimmäkseen lukutaitoisia. Ja Moskova ja Pietari, Kross kirjoittaa.

Karttaa on kommentoitu twitterissä myös vertaamalla sen vastaavuutta alueisiin, joissa tapahtui luterilainen uskonpuhdistus.

A map of literacy in the European part of the Russian Empire in 1897. In short, only Finland, Estonia, Latvia, Ingria were fully and Lithuania mostly literate. And Moscow and St Petersburg. pic.twitter.com/9q29NkpdBU

— Eerik-Niiles Kross (@EerikNKross) August 2, 2019