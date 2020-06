Twitter pyytää kontaktiesi puhelinnumeroita. Annatko ne?

F-Securen tutkimusjohtaja ja kansainvälisenä puhujanakin tunnettu tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen on twiitannut kuvan Twitterin matkapuhelinkäyttäjälle esittämästä kysymyksestä.

Siinä Twitter kysyy Haluatko tietää keitä tunnet Twitterissä? Kurkista kontaktejasi.

Eikö olekin kätevää? Heti saisi omat tutut helposti omiksi some-kontakteikseen?

Mikko Hyppösen vastaus on kuitenkin toinen:

– Kiitos kysymästä, Twitter, mutta en halua ladata kaikkien ystävieni ja kontaktieni puhelinnumeroja sinulle kysymättä heiltä ensin.

Thank for asking, Twitter, but i don’t want to upload the phone numbers of all of my friends and colleagues to you without asking them first. pic.twitter.com/mQliQniyLP

— @mikko (@mikko) June 17, 2020