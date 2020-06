Ympäristöjärjestöt syyttävät puheiden ja tekojen ristiriidasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elvytystoimet jarruttavat järjestöjen mukaan hallituksen ekologista jälleenrakennusta.

Ympäristöjärjestöjen mielestä Sanna Marinin (sdp.) hallituksen vihreä elvytys on lähtenyt ristiriitaisesti liikkeelle.

– Hallitus lupaa, että elvytystoimet valitaan niin, että ne tukevat ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteita, mutta päätyy tukemaan sellutehdasta, puukuljetusta, kaivosteollisuutta ja lentoliikennettä, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä ympäristöjärjestöjen tiedotteessa.

Ekologinen jälleenrakennus ei Höltän mukaan etene, mikäli sitä edistetään hieman yhdellä kädellä ja jarrutetaan isossa mittakaavassa toisella. Hallituksella on hänen mielestään nyt ryhdistäytymisen paikka.

Räikein ristiriita julkilausuttujen tavoitteiden ja toimien välillä liittyy ympäristöjärjestöjen mukaan tukiin, jotka on luvattu Kemin sellutehtaan infralle, Kainuun puukuljetuksiin ja kotimaan lentoliikenteelle. Pelkästään Kemin jättisellutehtaan infra saa 156 miljoonaa euroa, mikä on seitsemän kertaa enemmän rahaa kuin metsiensuojelu yhteensä saama 20 miljoonaa.

Greenpeacen ohjelmajohtaja Hanna Paulomäen mukaan lisätalousarviossa on tärkeitä ja tarpeellisia toimia, kuten lisärahoitus fossiilittomaan liikenteeseen ja energiaremontteihin sekä luonnonsuojeluun, mutta luonnonsuojelun rahoituskuilu jää suureksi.

– Luonnonsuojelun rahoituskuilu jää yhä ammottavan suureksi ja kasvaa entisestään, jos hakkuita ja sellutehdashankkeita ei rajoiteta. Tässä onkin elokuussa korjauksen paikka, Paulomäki toteaa.

Lisäksi hallituksen kipukohtana ovat ympäristöjärjestöjen mielestä turpeesta luopuminen ja ympäristölle haitalliset tuet. Näistä järjestöt odottavat suoraselkäisiä päätöksiä elokuussa.

– Syksyn budjettiriihessä on jatkettava vihreän elvytyksen toimia. Tuolloin tarvitaan myös selkeät päätökset ympäristölle haitallisten tukien karsimisesta, joita on yhä miljardikaupalla. Erityisesti turpeen verotuesta, päästökauppakompensaatiosta, ojitustuista ja lentoliikenteen vapaamatkustajuudesta on vihdoin päästävä eroon, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder painottaa.