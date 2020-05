Hallituksen salailu herättää ihmetystä – ”Lakia tulee noudattaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijatohtorin mukaan pääministeri ei voi määrätä julkistamaan mitään.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus on tehnyt toukokuun 6. päivä periaatepäätöksen, jonka mukaan kaikki päätöksenteon perusteena olleet taustatiedot ja laskelmat oletuksineen ja parametreineen noudattaen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tulee julkaista. Pääministerin johtama valtioneuvoston kanslia päätti aiemmin salata hallituksen perustaman koronakoordinaatioryhmän asiakirjat.

– Olen keskustellut tänään valtiosihteerini kanssa tietopyynnöistä koskien COVID19-koordinaatioryhmän toimintaa ja ohjeistanut luovuttamaan kaiken sellaisen tiedon, joka ei ole salassa pidettävää, Marin kommentoi asiaa yhteisöpalvelu Twitterissä.

Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää arvioi aiemmin, että aineistojen pitäisi lähtökohtaisesti olla julkisia. Itä-Suomen Yliopiston oikeustieteiden laitoksen tutkijatohtori Matti Muukkonen ihmettelee Marinin ulostuloa.

– Pääministeri ei voi määrätä julkistamaan mitään. Meillä on laki, jota tulee noudattaa ja siinä on säädetty miten sitä tulee noudattaa ja mitkä tiedot ovat salassapidettäviä, kun lähtökohtana on perustuslain turvaama julkisuusperiaate!

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen epäilee puolestaan, että hallitus pitää kaiken olennaisen tämänkin jälkeen edelleen ”salassa pidettävänä”.

– Kuka uskoo, että tulevat tämän myötä julkisiksi? Taitaa siis tämäkin olla vain julkisuuskikka tämä show.

