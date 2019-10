Hallituksen 600000 euron neuvottelut kuohuttavat

Kokoomusedustajat ihmettelevät Twitterissä Antti Rinteen (sd.) hallituksen neuvottelujen suurta hintalappua.

Kesäkuussa kolme ja puoli viikkoa kestäneet hallitusneuvottelut maksoivat yhteensä 595 396 euroa, vaikka niihin oli varattu vain 180 000 euroa. Neuvottelujen lopullinen hinta oli lopulta yli kolminkertainen aiemmin sovitusta.

– Onko joku yllättynyt? Samalla sapluunalla tehdään nyt valtion budjettia. Kunhan on vaan vähän sinne päin, niin kyllä joku tulee ja maksaa laskut, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) kommentoi huolestuneena Twitterissä.

– Se joku on sitten seuraava hallitus. Tällä menolla sopeuttamistarve on 10 miljardia ensi hallitukselle.

Neljä vuotta aiemmin Juha Sipilän (kesk.) kolmen puolueen hallitusneuvotteluihin kului 183 623 euroa. Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen kuuden puolueen neuvotteluista tuli kahdeksan vuotta aiemmin 300 000 euron lasku.

Rinteen hallitusneuvotteluiden laskun suuruus on herättänyt keskustelua kulujen syistä. Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) kommentoi Twitterissä ketjua, jossa pohditaan, syntyikö nykyhallitus ”kaviaarin voimalla”.

– Me syötiin [neljä vuotta sitten] Smolnassa puuroa aamulla. Mutta meidän kamreerien aika taitaa todellakin olla ohi, Vartiainen tviittaa.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio on selvittänyt joitakin neuvotteluiden suurimpia yksittäisiä kulueriä. Näihin lukeutuvat muun muassa Hotelli Korpilammella pidetty seminaari (38 092 euroa), Säätytalon vuokra (83 500 euroa) työntekijöiden ylityökustannukset (143 000 euroa) sekä Säätytalon vartiointikustannukset ja tietotekniikan paikalle järjestämisen kustannukset.

