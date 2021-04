”Hädässä olevat yrittäjät tarvitsevat enemmän apua”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpo ehdottaa joustoa verojen maksuaikoihin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoittaa Verkkouutisten blogissa, että yrittäjät tarvitsevat nykyistä enemmän tukea koronakriisin keskellä.

– Yrittäjille ja yrityksille on ollut tarjolla erilaisia väliaikaisia tukia. Ne ovat tulleet tarpeeseen, mutta kaikkia yrityksiä ja yrittäjiä ne eivät tavoita. On löydettävä muitakin keinoja auttaa hädässä olevia yrittäjiä. On tarkkaan käytävä läpi, mitä yhteiskunta voisi tehdä vielä enemmän, Orpo kirjoittaa.

Orpo ehdottaakin tilapäisiä joustoja verojen maksuohjelmiin esimerkiksi pidentämällä maksuaikoja. Hän korostaa, että yksikään terve yritys ei saa ajautua konkurssiin sen takia, että verottajan kanssa ei ole saatu sovittua verojen maksuohjelmasta.

– Tilanteessa, jossa valtio antaa satoja miljoonia euroja koronatukia yrityksille, on kummallista, jos joustoa verojen maksuaikatauluun ei löydy. Verottajan pitää palvella yrityksiä joustavasti ja yrityskohtaisesti. Saamieni yhteydenottojen mukaan näin ei aina valitettavasti ole.

Valtio voisi Orpon mukaan helpottaa yritysten tilannetta myös sallimalla uudestaan nopeutetun lomauttamisen väliaikaisesti. Kokoomus on toistuvasti esittänyt alkoholin ulosmyynnin sallimista ravintoloille, mutta hallitus ei ole siihen tarttunut.

Hallitus kokoontui keskiviikkona Säätytalolle pohtimaan exit-strategiaansa eli sitä, miten yhteiskunta voidaan jälleen avata koronan jälkeen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Säätytalon portailla, että rajoituksia tullaan purkamaan käänteisessä järjestyksessä. Mitään päivämääriä hän ei rajoitusten purulle kuitenkaan antanut.

Orpo toivoo Suomelle selkeän strategian siitä, miten kriisistä päästään ulos.

– Useat maat ovat jo kääntäneet katseensa viikkotason rajoituksista normaalin elämän palauttamiseen. Myös Suomen pitää pystyä katsomaan tulevaan ja muuttaa näkökulmaa aina kulloisenkin akuutin tilanteen hoitamisesta ennakoivaan johtamistapaan. Ennakoiva johtaminen tarkoittaa sitä, että katsotaan kolmea viikkoa pidemmälle ja varaudutaan tuleviin tilanteisiin.

– Emme tarvitse vailla katetta olevia puheita loppukireistä, vaan konkreettisen näkymän siitä, koska ja miten pandemia oikeasti saadaan painettua alas. Se luo uskoa tulevaan ja sitouttaa suomalaiset paremmin elämää rajoittavien koronatoimien noudattamiseen. Se olisi avuksi myös yrityksille ja yrittäjille.