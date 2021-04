Petteri Orpo: Yrittäjät tarvitsevat edelleen tukea

Petteri Orpo on kokoomuksen puheenjohtaja ja kansanedustaja.

Kirjoittajan mukaan kokoomus haluaa Suomelle selkeän strategian siitä, miten koronakriisistä tullaan ulos.

Saan paljon viestejä erilaisissa elämäntilanteissa olevilta ihmisiltä. Koronakriisin vaikutukset ovat viimeisen vuoden aikana olleet viestien aiheissa päällimmäisenä. Viime aikoina hätkähdyttävimmät viestit ovat tulleet yrittäjiltä, joille korona on aiheuttanut paljon huolta ja harmia.

Monen yrittäjän elämäntyö ja toimeentulo ovat rajoitusten vuoksi vaakalaudalla. Kun tulovirta on olennaisesti pienentynyt, työntekijöiden palkoista, laskuista, veroista ja muista maksuista selviytyminen on hankalaa, puhumattakaan yrittäjän omasta palkasta. Yrittäjän huoli yrityksen tilasta heijastuu myös yrittäjän perheeseen ja läheisiin.

Olen erittäin huolissani yrittäjistä ja heidän jaksamisestaan. Yritysten tilanteet vaihtelevat, mutta liian monella menee liian huonosti.

Yrittäjille ja yrityksille on ollut tarjolla erilaisia väliaikaisia tukia. Ne ovat tulleet tarpeeseen, mutta kaikkia yrityksiä ja yrittäjiä ne eivät tavoita. On löydettävä muitakin keinoja auttaa hädässä olevia yrittäjiä. On tarkkaan käytävä läpi, mitä yhteiskunta voisi tehdä vielä enemmän.

Valtion tulee helpottaa yritysten tilannetta ottamalla käyttöön tilapäisiä joustoja verojen maksuohjelmissa, esimerkiksi pidentämällä maksuaikoja. Yksikään terve yritys ei saa ajautua konkurssiin siksi, että verottajan kanssa ei saada sopua aikaan verojen maksuohjelmasta.

Tilanteessa, jossa valtio antaa satoja miljoonia euroja koronatukia yrityksille, on kummallista, jos joustoa verojen maksuaikatauluun ei löydy. Verottajan pitää palvella yrityksiä joustavasti ja yrityskohtaisesti. Saamieni yhteydenottojen mukaan näin ei aina valitettavasti ole.

Kokoomuksen kansanedustajat ovat esittäneet tappiontasausjärjestelmän muuttamista väliaikaisesti niin, että yritys saisi takautuvasti vähentää vuodelle 2020 ennakoituja tappioita joko vuoden 2019 tai vuosien 2018–2019 voitoistaan erikseen säädettävään enimmäismäärään asti.

Valtio voisi helpottaa yritysten tilannetta myös sallimalla uudestaan nopeutetun lomauttamisen väliaikaisesti. Kokoomus on toistuvasti esittänyt alkoholin ulosmyynnin sallimista ravintoloille, mutta hallitus ei ole siihen tarttunut.

Yrittäjien kannalta maan avaaminen ja rajoitusten vaiheittainen purkaminen ovat kaikki kaikessa. Selkeiden etappien avulla yrittäjien olisi helpompi suunnitella ja aikatauluttaa omaa toimintaansa. Kokoomus haluaa Suomelle selkeän strategian siitä, miten Suomi tulee ulos koronakriisistä.

Olemme eläneet koronan kanssa reilun vuoden verran. Ajan kuluessa tietämyksemme koronaviruksesta on jatkuvasti lisääntynyt. Viruksen aiheuttamaa tautia osataan hoitaa paremmin. Viruksen tarttuminen ja siihen altistavat tilanteet osataan tunnistaa entistä paremmin.

Lisääntynyt tieto ja kehittyvä teknologia avaavat näkymää koronapandemian jälkeiseen aikaan. Se, kuinka nopeasti pandemiasta päästään eroon, on osin omissa käsissämme. Tarvitaan määrätietoista johtamista, ennakoimista sekä suunnitelmallisuutta kriisin hoitamiseen.

Useat maat ovat jo kääntäneet katseensa viikkotason rajoituksista normaalin elämän palauttamiseen. Myös Suomen pitää pystyä katsomaan tulevaan ja muuttaa näkökulmaa aina kulloisenkin akuutin tilanteen hoitamisesta ennakoivaan johtamistapaan. Ennakoiva johtaminen tarkoittaa sitä, että katsotaan kolmea viikkoa pidemmälle ja varaudutaan tuleviin tilanteisiin.

Emme tarvitse vailla katetta olevia puheita loppukireistä, vaan konkreettisen näkymän siitä, koska ja miten pandemia oikeasti saadaan painettua alas. Se luo uskoa tulevaan ja sitouttaa suomalaiset paremmin elämää rajoittavien koronatoimien noudattamiseen. Se olisi avuksi myös yrityksille ja yrittäjille.

