Gazalaiset polttavat rajalla renkaita, valittavat Israelin keskeyttäneen renkaiden tuonnin

Israel on keskeyttänyt renkaiden viennin Gazaan, palestiinalaisviranomaiset kertovat Jerusalem Postin mukaan.

Palestiinalaiset mielenosoittajat ovat polttaneet renkaita Israelin vastaisella rajalla. Mielenosoituksia on tarkoitus jatkaa kuutena viikonloppuna.

Polttamisesta syntyvällä mustalla savulla on pyritty peittämään Israelin sotilaiden näkökenttää Gazan puolelle.

– Israel on ilmoittanut, että renkaiden kuljettaminen Gazaan on toistaiseksi estetty, Palestiinan liikenneministeriön tiedottaja Muhammad Hamdan toteaa.

Hamdan arvostelee päätöstä ja arvioi, että renkaista on pula Gazassa.

– Ei ole epäilystäkään, että renkaiden tuonnin lopettamisella on negatiivinen vaikutus palestiinalaisiin Gazassa erityisesti koska niistä on siellä pulaa. Ponnistelemme, jotta Israel pyörtäisi päätöksensä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun tiedottaja Ofir Gendelmanin mukaan mielenosoittajien joukossa on rajan yli pyrkiviä Hamas-järjestön ”soluttautujia”. Hän myös huomautti, että polttamisesta syntyvä savu voi aiheuttaa huomattavia ympäristö- ja terveysvahinkoja.

Rajavyöhykkeelle oli asetettu myös hakaristilippu, joka liehui kahden Palestiinan lipun välissä.

– Hamas on ylpeästi ilmoittanut, että sen pyrkimyksenä on Israelin tuhoaminen. Aiomme puolustaa maatamme, Gendelman kirjoittaa Twitterissä.

Israelin puolustusvoimien (IDF) mukaan kyseessä ei ole rauhanomainen mielenosoitus. Ainakin kolmen henkilön kerrotaan yrittäneen soluttautua Israelin alueelle turva-aidan lähettyviltä.

IDF kertoo suojaavansa siviilejä, joiden kodit sijaitsevat aivan rajan tuntumassa. IDF julkaisi myös kuvan kotitekoisista räjähteistä, jotka oli asetettu lähelle rajavyöhykettä.

Over the past hour, rioters have attempted to damage & cross the security fence under the cover of smoke from their burning tires. They also attempted to carry out terror attacks & hurl of explosive devices & firebombs pic.twitter.com/g8fk9N4vcT

Hamas terrorists have planted today right on the Gaza-Israel border this Nazi flag which was flying b/w Palestinian flags. Hamas proudly declares that it's aim is to annihilate Israel & the Jewish people.

The genocidal message has been received. We will defend our country. pic.twitter.com/iLiikOnAui

