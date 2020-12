Ex-suurlähettiläs: Joe Biden ei pyri Vladimir Putinin ystäväksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Michael McFaul ennustaa Yhdysvaltojen lisäävän tukeaan Baltian maille ja Natolle.

Kremlin on turha kuvitella, että Yhdysvaltain presidentiksi nouseva Joe Biden olisi valmis rakentamaan maansa suhteita Vladimir Putinin johtamaan Venäjään puhtaalta pöydältä, USA:n entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul arvioi.

– Bidenilla ei ole illuusioita Putinin suhteen. Hän tuntee tämän. Hän on ollut pitkään mukana kuvioissa, Stanfordin yliopiston professorina nykyisin toimiva McFaul sanoo venäläiselle verkkolehti The Insiderille.

– Hänellä ei ole minkäänlaista halua pyrkiä ystävystymään Putinin kanssa. Presidentti Donald Trumpin noudattama linja tulee Bidenin myötä päättymään. Trumpin yritys olla Putinin ystävä ei nähdäkseni hyödyttänyt Yhdysvaltoja millään tavoin, McFaul toteaa.

– Uusi hallinto tulee noudattamaan patoamisstrategiaa Putinin sotaista käyttäytymistä kohtaan. Samaan aikaan uskon, että tulemme käymään konkreettista vuoropuhelua aiheista, jotka ovat Venäjälle ja Yhdysvalloille yhteisiä, jos se on USA:n etujen mukaista, hän ennustaa.

Kun USA ja Venäjä pyrkivät Barack Obaman vuonna 2009 alkaneen presidenttikauden alkuvaiheessa liennyttämään suhteitaan, McFaul oli maansa suurlähettiläänä Moskovassa. Hän muistuttaa olosuhteiden olleen silloin merkittävästi toisenlaiset kuin nyt.

– Venäjällä ei tällä hetkellä ole edellytyksiä vuoden 2009 kaltaiseen ”suhteiden uudelleenkäynnistykseen”. Sillä puolella ei ole ketään, joka haluaisi tehdä yhteistyötä. Vladimir Putin on tehnyt tämän hyvin selväksi.

Hyviä uutisia Baltian maille

McFaul muistuttaa Bidenin tuntevan Venäjän läntisen naapuruston paremmin kuin yksikään edeltäjänsä. Onkin ilmeistä, että sitä, mitä esimerkiksi Ukrainassa, Georgiassa, Valko-Venäjällä tai Armeniassa tapahtuu, seurataan Yhdysvaltain tulevassa hallinnossa selvästi nykyistä tarkemmin.

Myös USA:n suhde EU:n itäisiin jäsenvaltioihin, kuten Viroon, Latviaan ja Liettuaan, noussee hänen mukaansa Bidenin ulkopolitiikan myötä aiempaa merkittävämpään asemaan.

– Varapresidenttinä ja sitä ennen senaattorina Biden käytti monen vuosikymmenen mittaan valtavasti aikaa kanssakäymiseen itäisen Euroopan kanssa. Ei ole ollut presidenttiä, joka olisi tuntenut tämän maailmankolkan virkakautensa ensimmäisestä päivästä alkaen läheskään niin hyvin kuin Biden, hän sanoo.

– Bidenilla on ympärillään erittäin vahva tiimi – ihmisiä, jotka tunnen hyvin. Tämä alue on myös heille hyvin tuttu. Uskonkin, että suhteita näihin maihin tullaan tiivistämään ja niihin tullaan kohdistamaan aiempaa enemmän huomiota.

Yhdysvaltojen asennoitumisessa puolustusliitto Natoon on McFaulin mukaan odotettavissa selvä korjausliike Bidenin hallinnon taholta.

– Trumpin kaudella koettua Naton sisäistä taistelua ja kinastelua ei tule enää olemaan. Uskottavampi sitoutuminen Natoon auttaa vähentämään epävarmuutta suhteessa Moskovaan. Vahva Nato madaltaa mahdollisuutta konfliktiin Venäjän kanssa. Juuri viime vuosien aikana vallinnut epämääräisyys on se, mikä aiheutti hermostuneisuutta kaikkien mielissä, hän toteaa.