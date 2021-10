Eurooppa on energiakriisissä – ”Esimakua Venäjän pelistä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaikki kortit näyttävät olevan tohtori Aura Sabadusin mukaan Kremlin käsissä.

Eurooppa on ajautunut kansainvälisten energiakysymysten asiantuntijan, tohtori Aura Sabadusin mukaan energiakriisiin, jota presidentti Vladimir Putin voi hyödyntää Venäjän geopoliittisten pyrkimysten edistämiseen.

– Vallitsevan tilanteen vakavuutta ei voi kyllin korostaa. Maakaasun hinnat ovat tänä vuonna nousseet jo 600 prosenttia. Markkinoiden äärimmäinen volatiliteetti iskee talouden keskeisille alueille kautta Euroopan lannoitetuotannosta elintarviketeollisuuteen ja terveydenhuoltosektorille, Sabadus sanoo Atlantic Council -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Kriisi on hänen mukaansa muhinut jo pitempään, mutta Venäjän päätös olla toimittamatta lisää kaasua Ukrainan läpi kulkevan kaasuputken kautta ja täydentämättä Euroopassa olevia kaasuvarastoja kärjistää tilannetta entisestään.

– Moskovan linja on vavisuttanut koko maanosaa. Sen vaikutuksia on koettu jopa suhteellisen etäällä sijaitsevissa maissa, kuten Espanjassa ja Britanniassa, joiden suora riippuvuus Venäjän kaasusta on minimaalisella tasolla, hän toteaa.

EU on tässä asetelmassa Sabadusin mukaan heikoilla, sillä kaikki kortit näyttävät olevan Kremlin käsissä. Onkin hänen mukaansa pelättävissä, että Bryssel antaa periksi Venäjälle riippumatta siitä, millaista vahinkoa se Keski-Euroopalle – Ukraina mukaan lukien – aiheuttaa.

Horjuttaisi turvallisuutta laajasti

Sabadus varoittaa Venäjän saattavan ohjata Ukrainan läpi vuosittain kulkevan 40 miljardin kuutiometrin kaasuvolyymin kokonaan Itämeren alittavaan Nord Stream 2:een välittömästi sen saatua käyttöluvan. Merkkejä siitä, että niin tapahtuisi, on ollut hänen mukaansa ollut jo havaittavissa.

– Sellaisen päätöksen seurauksilla olisi turvallisuusvaikutuksia paitsi Ukrainalle myös koko Keski- ja Itä-Euroopalle, hän painottaa.

Jos Ukrainan kautta kulkeva kaasu ohjataan uudelleen Nord Stream 2:een, alueelle voi hänen mukaansa kysyntäpiikkien aikana muodostua jopa 45 miljardin kuution kaasuvaje, joka koettelisi pahiten juuri Ukrainaa.

– Mikäli kaasutoimitukset Ukrainan kautta päättyisivät, maalla ei enää olisi käytettävissään myöskään vaihtoehtoisia toimituksia eurooppalaisilta naapureiltaan, hän toteaa.

Ukraina on viime aikoina ostanut vuosittain 10–15 miljardia kuutiota maakaasua Puolasta, Unkarista ja Slovakiasta. Kyse on kuitenkin Sabadusin mukaan ollut osin venäläisestä kaasusta, joka on vain ohjattu takaisin Ukrainaan.

– Jos kaasutoimitukset Ukrainan kautta päättyvät ja venäläinen kaasu ohjataan Nord Stream 2:een ja TurkStreamiin ilman selkeitä geopoliittisen kiristyksen estäviä oikeudellisia takuita, Euroopan tämänhetkinen energiakriisi voi olla vasta esimakua siitä, mitä tulevina vuosina on edessä, hän ennustaa.