EU-suurlähettiläs: Venäjä vitkuttelee Sputnik-tarkastuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vladimir Putinin ylistämän rokotteen hyväksymisprosessi on edennyt huomattavan verkkaisesti.

Venäjän viranomaiset ovat useaan otteeseen lykänneet venäläiseen Sputnik V -rokotteeseen kohdistuvia Euroopan lääkeviraston tarkastuksia, EU:n Moskovan-suurlähettiläs Markus Ederer sanoo.

Tarkastukset ovat edellytys sille, että venäläisrokote voidaan hyväksyä käyttöön Euroopan unionin alueella.

Kreml on aiemmin syyttänyt EU:ta hyväksymisprosessin hidastamisesta. The New York Timesin mukaan Ederer kuitenkin tyrmää väitteet siitä, että unioni viivyttelisi poliittisista syistä.

– Venäläinen osapuoli on toistuvasti siirtänyt Euroopan lääkeviraston pyytämien tarkastusten ajankohtia, mikä hidastaa prosessia. Tämä on tosiasia, Ederer sanoo venäläismedia RBC:lle.

– Kyse on teknisestä eikä poliittisesta prosessista. Kun Venäjän edustajat selittävät EU:n viivyttävän ja politisoivan prosessia, mietin välillä, tarkoittavatko he itseään, sillä hehän tässä tekevät asiasta poliittisen, hän toteaa.

Venäjän terveysministeriö ilmoitti perjantaina, että kaikki hyväksymisprosessin edellyttämät asiakirjat on toimitettu Euroopan lääkevirastolle syyskuun loppuun mennessä ja että joulukuu olisi sopiva ajankohta tarkastuksille.

Sputnik V on saanut kansallisten lääkeviranomaisten hyväksynnän jo yli 70 maassa, mutta Euroopan lääkeviraston lisäksi myöskään Maailman terveysjärjestö WHO ei ole sitä edelleenkään hyväksynyt. Myös WHO:n osalta prosessi etenee hitaasti, sanoo tiedottaja Fadéla Chaib haluamatta ennakoida sen aikataulua.

Venäjällä rokotekriittisyys ja kansalaisten yleinen välinpitämättömyys ovat The New York Timesin mukaan kääntäneet koronavirustartunnat uuteen nousuun. Yksinomaan perjantaina viranomaiset raportoivat 936 uudesta kuolemantapauksesta ja 27 246 uudesta tartunnasta.

Todelliset luvut ovat läntisten arvioiden mukaan todennäköisesti paljon virallisia tietoja suuremmat.