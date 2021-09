EU-parlamentti: Venäjän hallinto on pysähtynyt autoritaarinen kleptokratia

Parlamentti korostaa, että Venäjällä on mahdollisuus demokraattiseen tulevaisuuteen.

EU:n tulee toimia, kun Venäjän politiikka on aggressiivista, ja valmistella samalla yhteistyötä tulevan demokraattisen Venäjän kanssa, sanoo EU-parlamentti.

Päätöslauselmassa europarlamentaarikot arvioivat EU:n ja Venäjän suhteiden tilaa ja korostavat, että Venäjän kansalaiset ja presidentti Vladimir Putinin hallinto ovat kaksi eri asiaa. Jälkimmäinen on parlamentin mukaan ”pysähtynyt autoritaarinen kleptokratia, jota johtaa oligarkkien piirin ympäröimä elinikäinen presidentti”.

Samaan aikaan parlamentti korostaa, että Venäjällä on mahdollisuus demokraattiseen tulevaisuuteen. Siksi se pyytää neuvostoa kehittämään EU-strategian siltä varalta, että Venäjä on tulevaisuudessa demokratia. Tähän kuuluisi kannusteita, joiden ehtona on maan demokratiakehityksen vahvistaminen.

– Venäjä voi olla demokratia, ja ensimmäisenä EU–Venäjä-suhteissa meidän tulee puolustaa demokratiaa. Meidän tulee lähteä siitä oletuksesta, että muutos on mahdollista Venäjällä. EU:n tulee olla rohkeampi ja vastata vahvasti Kremlin toimiin, kun ihmisoikeuksia on puolustettava: tämä on olennainen osa strategisia suhteita Venäjän kansan kanssa. On tärkeää lopettaa sorto, palauttaa valta kansalle ja vapauttaa kaikki poliittiset vangit, päätöslauselman sanoi esittelijä, keskustaoikeistolaisen EPP-ryhmän jäsen Andrius Kubilius Liettuasta.

Tukea demokratialle yhdessä kumppanien kanssa

Parlamentti korostaa, että EU:n on liittouduttava Yhdysvaltojen ja muiden samanmielisten demokratioiden kanssa torjuakseen Venäjän ja Kiinan toimia, kun ne heikentävät demokratiaa maailmalla ja horjuttavat Euroopan järjestystä.

Siksi EU:n on otettava käyttöön pakotteita, puututtava likaiseen rahaan ja tuettava ihmisoikeusaktivisteja.

Lisäksi EU:n on edelleen tuettava itäisen kumppanuuden maita, kun Venäjän toimii hyökkäävästi ja kasvattaa vaikutusvaltaansa EU:n naapurustossa – esimerkiksi Ukrainassa ja Georgiassa – sekä tukea Eurooppa-henkisiä uudistuksia ja perusoikeuksia alueella. Tämä tuki myös kannustaa venäläisiä vaatimaan lisää demokratiakehitystä.

Päätöslauselman mukaan EU:n tulee myös vähentää riippuvuuttaan Venäjän kaasusta, öljystä ja muista raaka-aineista ainakin presidentti Putinin valtakauden ajaksi. Euroopan vihreä sopimus ja uusien raaka-ainelähteiden tukeminen ovat tärkeitä tässä geopoliittisessa kehityksessä.

Mepit haluavat, että EU:lla on tulevaisuudessa valmiudet paljastaa ja pysäyttää Venäjältä tulevia likaisia rahavirtoja, sekä julkistaa Venäjän hallitukseen liittyvien oligarkkien EU-maihin piilottama omaisuus ja varallisuus.

Varautuminen syksyn duuma-vaaleihin

Niin ikään mepit toivovat, että EU valmistautuu syyskuun duuma-vaalien jälkeiseen tilanteeseen. EU:n ei tule tunnustaa Venäjän uutta parlamenttia, jos vaaleissa todetaan demokratian ja kansainvälisen oikeuden vastaisia rikkomuksia.

– Jos Venäjän tulevissa vaaleissa havaitaan vilppiä, EU:n ei tule tunnustaa vastavalittua duumaa, toteaa Kubilius.

– Silloin EU:n tulee pyytää Venäjän jäädyttämistä kansainvälisistä parlamentaarikokouksista, myös Euroopan neuvostosta. Vaalit eivät ole rehelliset tai vapaat, koska Kreml sortaa oppositiopoliitikkoja, vapaata mediaa ja kansalaisjärjestöjä. Venäläisten on saatava valinnanvapaus, ja heidän valintojaan on kunnioitettava samoin kuin muissa demokratioissa, hän sanoo.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 494-103 ja 72 tyhjää.