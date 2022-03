EU-maat eri mieltä energiapakotteista

Euroopan unionin ulko- ja puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin keskustelemaan uusista talouspakotteista Venäjälle.

Radio Libertyn tavoittaman diplomaatin mukaan päätös uusista pakotteista ei ole helppo, sillä jäsenmaat ovat eri mieltä siitä, pitäisikö venäläiselle energialle asettaa tuontikielto.

Esimerkiksi Puola ja Baltian maat vaativat tuontikieltoa, mutta Venäjän kaasusta riippuvainen Saksa on aiemmin ollut sitä vastaan.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan energian tuonnin rajoittaminen voisi horjuttaa koko maanosan energiatasapainoa.

Poland and the Baltic states are pushing for tougher sanctions including an EU ban on Russian oil and gas imports.https://t.co/QzQIQWusQC

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) March 21, 2022