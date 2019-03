EU-johtajien mitta täyttyi – ”Theresa May puhui 90 minuuttia sanomatta mitään”

FT:n mukaan Britannian pääministeri on hiljaa hyväksynyt kovan Brexitin.

EU-maiden päämiehet turhautuivat torstai-illan huippukokouksessa Britannian pääministeri Theresa Mayhin, koska tämä ei pystynyt kertomaan, mitä hän aikoo tehdä Brexitin suhteen. Päämiehet käyttivät kokouksen alussa runsaat puolitoista tuntia kysymällä Mayn suunnitelmia, mutta vastaukset olivat ”90 minuuttia tyhjää puhetta”, kuvaa kokoukseen osallistunut virkamies The Guardian -lehdessä.

EU-johtajat halusivat tietää, mitä May tekee siinä tilanteessa, että Britannian parlamentti hylkää erosopimuksen kolmannen kerran. Jos hän ei tee mitään, Britannia päätyy eroamaan ilman sopimusta.

– May ei edes kertonut, aikooko hän järjestää äänestyksen. Häneltä kysyttiin kolmesti, mitä hän tekee, jos hän häviää äänestyksen, mutta hän ei pystynyt sanomaan. Se oli kauheaa, kammottavaa. Välttelevää jopa hänen mittapuidensa mukaan, virkamies kuvaa.

Julkisuudessa päämiehet käyttivät maltillisempaa kieltä, mutta ilmaisivat silti turhautumisensa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että brittien tulee päättää, eroavatko he EU:sta sopimuksen kanssa vai ilman..

– Britannian poliitikot ovat kyvyttömiä toteuttamaan, mitä kansalaiset vaativat. Nämä äänestivät Brexitin puolesta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoi tiedotustilaisuudessaan, että helvetissä on oma paikkansa niille, jotka vaativat Brexitiä mutta eivät esittäneet suunnitelmaa, miten se toteutetaan. Häneltä kysyttiin, pitäisikö helvettiä laajentaa, jotta erosopimusta vastustaneet brittikansanedustajat mahtuisivat sinne.

– Paavin mukaan helvetti on tyhjä, joten sieltä löytyy tilaa, Tusk vastasi.

Saksan liittokansleri Angela Merkel rauhoitteli lehtitietojen mukaan kiivaimpia EU-johtajia.

– Vaikka te ette tarvitsisi Britanniaa, EU tarvitsee sitä, Merkel sanoi.

Financial Times -lehti kertoi torstaina, että May olisi keskiviikkoaamuna tehnyt päätöksen, että kova Brexit on pienempi paha kuin Brexitin lykkääminen kauas tulevaisuuteen. Lehden mukaan May aikoo hyväksyä kovan Brexitin siinä tapauksessa, että brittiparlamentti hylkää erosopimuksen.

May pyysi huippukokouksessa EU:lta kolmen kuukauden lykkäystä Brexitiin. EU-johtajat eivät myöntyneet tähän, vaan antoivat Maylle kaksi takarajaa. Jos brittiparlamentti hylkää erosopimuksen, Mayn pitää huhtikuun 12. päivään mennessä kertoa, eroaako Britannia ilman sopimusta vai pyytääkö Britannia pitkää lykkäystä ja osallistuu eurovaaleihin. Jos brittiparlamentti hyväksyy erosopimuksen, Britannia eroaa ”hallitusti” toukokuun 22. päivänä.

Macron olisi halunnut, että hallittuun eroon tarkoitettu lisäaika päättyisi jo 7.5. Hän ehdotti päivää siksi, että 8.5. on Ranskassa vapaapäivä, jolloin maa saisi yhden ylimääräisen päivän valmistautua Brexitiin.

Ehdotus kuitenkin torjuttiin siksi, että 8.5. on Voiton päivä, jolloin Ranskassa ja Britanniassa juhlitaan liittoutuneiden voittoa natseista. Päämiehet eivät halunneet, että Brexit osuu samalle päivälle.

Kiintoisa anekdootti torstai-illan huippukokouksessa oli, että kun EU-maiden päämiehet alkoivat keskustella Brexit-strategiastaan, he pyysivät, että May poistuisi huoneesta. Näin tapahtui.

Samaan aikaan alkoi illallinen, ja päämiehet puhuivat samalla kun söivät. May istui kuitenkin oman delegaationsa kanssa Britannian tiloissa, eikä hänelle tarjoiltu illallista. Muut päämiehet nauttivat hummeria linssiterriinissä, ankkaa appelsiinikastikkeessa ja suklaata.

Maylle esitettiin jälkikäteen pahoittelut, että hänelle ei tarjoiltu tätä herkullista ateriaa.