Etla ja Eva saivat uudet johtajat

Etlan toimitusjohtajaksi on nimitetty pääekonomisti Aki Kangasharju ja Evan johtoon päätoimittaja Emilia Kullas.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ja Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ovat saaneet uudet johtajat. Etlan toimitusjohtajaksi on nimitetty Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju, ja EVAn johtoon astuu Talouselämä-lehden päätoimittaja Emilia Kullas.

Maaliskuun 11. päivä Etlassa aloittava Kangasharju seuraa tehtävässään Vesa Vihriälää, joka on johtanut Etlaa vuodesta 2012 lähtien. Kauppatieteen tohtori Kangasharju on oiminut aiemmin muun muassa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ylijohtajana, tutkimusprofessorina ja tutkimusjohtajana vuosina 2001-2012. Nordean tutkimusjohtajana ja pääekonomistina hän on toiminut vuodesta 2012.

Hän on työskennellyt myös Pellervon taloustutkimuksen PTT:n tutkijana sekä vierailevana professorina yhdysvaltalaisessa Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT).

EVAn johtajaksi valittu päätoimittaja Kullas tunnetaan pitkäaikaisena talousjournalistina ja yhteiskunnallisena keskustelijana. Hän on toimittajatyönsä ohella kirjoittanut kaksi, erityisesti naisille suunnattua kirjaa sijoittamisesta ja vaurastumisesta. Kullas seuraa tehtävässään Matti Apusta, joka siirtyi EVAn johtoon Aamulehden päätoimittajan paikalta vuonna 2010.

Etla ja EVA ovat yksityisiä, voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. Toiminnan taustalla ovat Elinkeinoelämän keskusliitto, TT-säätiö, Finanssiala, Kaupan Liitto, Metsäteollisuus sekä Teknologiateollisuus.