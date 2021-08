Estää jopa Alzheimeria? Yleinen mauste hämmästyttävä terveyspommi

Kurkumasta kannattaa tehdä keittiön vakiomauste.

Monen maustekaapista löytyvällä kurkumalla on hämmästyttäviä terveysvaikutuksia, ruotsalainen päivälehti Aftonbladet kertoo.

Ravitsemusterapeutti Maria Berglund Ranténin mukaan suositusta mausteesta on apua erityisesti suolisto- ja iho-ongelmista kärsiville. Maustekurkuman terveyttä edistävä ominaisuus piilee kurkumiinissa, joka uutetaan kurkuman juuresta. Kurkumiini on voimakas antioksidantti, mikä tarkoittaa, että se hillitsee tehokkaasti tulehduksia. Suositus on syödä kurkumiinia yhdessä piperiinin kanssa, jota löytyy mustapippurista. Tämä tehostaa ravintoaineiden imeytymistä kehoon.

– Kurkumiini on myös rasvaliukoinen, joten kehon imeytyminen lisääntyy, jos sitä syödään rasvan kanssa. Vinkki on valmistaa kurkumiinia oliiviöljyn ja juuri jauhetun mustapippurin kanssa. Kuumennus pitkään voi kuitenkin tuhota tulehdusta ehkäisevän vaikutuksen, kun taas lyhyt 15 minuutin kuumentaminen lisää biologista hyötyosuutta ja antioksidanttipitoisuutta. Siksi on hyvä lisätä kurkuma vasta kypsennyksen lopussa, jotta kurkuma ei ”ylikuumene”, ravitsemusterapeutti Maria Berglund Rantén sanoo.

Ranténin mukaan kurkumiinia tulisi ottaa säännöllisesti ja tarpeeksi paljon. Yleinen suositus voi olla 500-1000 milligrammaa kurkumiinia päivässä.

Kurkumiinin tehosta on julkaistu yli 12 000 tutkimusartikkelia. Muun muassa The Journal of the American Chemical Society –tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kurkumalla on muun muassa antioksidanttisia, antibakteerisia ja tulehdusta torjuvia ominaisuuksia.

Säännöllisestä käytöstä on kerrottu olleen apua esimerkiksi nivelkipuihin ja nivelten turvotukseen. Kurkumiinista on todettu tutkimuksissa olleen apua tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa, kolesterolin alentamisessa, sydämen suojaamisessa, ruoansulatushäiriöiden lievittämisessä, maksan toiminnan parantamisessa ja jopa alzheimerin taudin ehkäisemisessä.

Professori, Tukholman Karoliinisen instituutin tutkimuskoordinaattori Carla Avesani kehottaa suhtautumaan tutkimuksiin kuitenkin varauksella. Monia kurkumiinin terveyshyötyjä on testattu vain eläimillä, eikä niitä voi suoraan verrata ihmisiin.

Kurkuman seitsemän hyötyä

1. Anti-inflammatoriset ominaisuudet

Kurkumiinin eniten puhuttu etu on sen anti-inflammatorinen eli tulehduksia estävä ominaisuus. Kurkumiinista voi olla apua erityisesti kehon ”hiljaisten” eli matala-asteisten tulehdusten hoidossa.

2. Hyväksi verenkierrolle ja sydämelle

Kurkumiinia koskevat tutkimukset osoittavat, että kurkumiinin päivittäinen käyttö voi alentaa kolesterolia ja estää ateroskleroosi- eli valtimotauteja.

3. Voi estää Alzheimerin tautia

Useiden tutkimusten mukaan kurkumiini auttaa ehkäisemään hermosairauksia, kuten Alzheimerin tautia.

4. Voi estää syövän

Erityisesti eläimillä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että kurkuma on hyvä estämään kaikenlaisia ​​syöpiä. Joidenkin tutkimusten mukaan kurkumiinilla on osoitettu olevan positiivinen vaikutus taistelussa syöpäsoluja vastaan.

5. Auttaa nivelongelmia vastaan

Monet ovat saaneet apua nivelongelmiinsa ja kipuihinsa kurkuman ja kurkumiinin lisäravinteiden avulla.

6. Voi estää diabetesta

Kurkumiini voi pitää verensokerin kurissa, mikä parantaa insuliiniherkkyyttä.

7. Voi auttaa masennukseen

Vuonna 2008 tehdyssä tutkimuksessa kurkumiinin todettiin torjuvan masennusta yhtä tehokkaasti kuin masennuslääke. Tutkimuksessa oli kuitenkin verrattain pieni otanta, sillä siihen osallistui vain 60 ihmistä.