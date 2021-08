”Erityisen huolestuttavaa” – nuoria koronan takia sairaalahoitoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtaosa sairaalaan joutuneista on rokottamattomia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan nuoria aikuisia on joutunut piirin alueella sairaalahoitoon. Tiedotteen mukaan ”erityisen huolestuttavaa on, että kesän aikana useita rokottamattomia nuoria aikuisia on joutunut sairaalahoitoon koronan takia”.

Kesäkuun alusta lähtien Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on ollut 55 hoitojaksoa koronaviruksen vuoksi. Tapauksista 20 on ollut 20-39-vuotiaita.

53 prosenttia Varsinais-Suomen koronaviruspotilaista on ollut täysin rokottamattomia. Yhden rokotteen on saanut 38 prosenttia potilaista ja täyden rokotesarjan yhdeksän prosenttia.

Tyksin tilastot osoittavat rokotteen tehon myös vakavalta taudilta suojaamisessa. Sairaalan tehohoitopotilaista 89 prosenttia oli täysin rokottamattomia ja 11 prosenttia oli saanut osittaisen rokotesarjan.

Yksikään täyden rokotesarjan saanut ei ole ollut Varsinais-Suomessa koronaviruksen vuoksi tehohoidossa.

– Olisi todella tärkeää, että nuoret aikuiset, 1980- ja 90-luvuilla syntyneet, ottaisivat koronarokotteen. Rokote on ainoa tie ulos tästä epidemiasta, Turun yliopistollisen keskussairaalan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

– Mitä suuremman rokotekattavuuden me saavutamme, sitä vähäisempi on sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä. Jos esimerkiksi rokotekattavuus kasvaisi minimissään tavoiteltavasta 80 prosentista 90 prosenttiin, sairaalahoitoa tarvitsevien määrä todennäköisesti puolittuisi. Tällöin mahdollisuudet avata yhteiskuntaa olisivat jo hyvät, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.