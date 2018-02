Tätä ei ole ennen nähty: epätoivoinen ISIS julkaisi videon naisista aseissa

Kovia tappioita kokeneen Isisin kerrotaan turvautuneen naisjihadisteihin viimeisenä keinonaan.

Isisin julkaisemalla propagandavideolla nähdään ensimmäistä kertaa naisjihadisteja taistelussa, kertoo uutissivusto Independent.

Yksittäisten naisjihadistien kerrotaan osallistuneen aiemmin joihinkin taisteluihin. Naisten väitetään toimineen tarkka-ampujina ja suorittaneen itsemurhaiskuja muun muassa Mosulin kiivaissa taisteluissa.

Tuoreella propagandavideolla Isis kuitenkin vahvisti ensimmäistä kertaa, että naiset osallistuvat taisteluihin.

Epätoivoisen Isisin kerrotaan turvautuvan naisjihadisteihin terroristijärjestön rivien harvetessa.

Video näyttää, kuinka ainakin viisi aseistettua naista kuljetetaan autolla taisteluun. Erään naisen nähdään taistelevan miesjihadistien rinnalla ja ampuvan rynnäkkökiväärillä maavallin takaa.

Taistelukentän uskotaan sijaitsevan Eufrat-joen varrella Syyriassa.

Eri arvioiden mukaan Isis on menettänyt jopa 89–98 prosenttia aiemmin hallitsemistaan alueista Irakissa ja Syyriassa. Jihadistien kerrotaan paenneen Irakin ja Syyrian rajaseudulle sekä Eufrat-joen laaksoalueen kyliin.

Ilmaiskuja Isisiä vastaan tekevä Yhdysvaltain johtama kansainvälinen liittouma arvioi joulukuun lopussa, että Länsi-Irakin ja Itä-Syyrian alueilla on alle 1 000 jihadistia.

Isisin menettäessä yhä enemmän jihadistejaan sen pitää turvautua kaikkiin käytettävissä oleviin ihmisiin, arvioi Centre for the Response to Radicalisation -tutkimuslaitoksen johtaja Nikita Malik.

– Se on merkki epätoivosta. Se poikkeaa suuresti heidän alkuperäisestä propagandastaan, jonka mukaan naiset ovat kotiäitejä.