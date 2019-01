Paula Risikko Ylelle: Vaaleissa korostuvat maan perusarvot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskunnan puhemies kehottaa huolehtimaan Suomelle tärkeistä rakenteista muutoksen keskellä.

Puhemies Paula Risikko (kok.) ennustaa, että seuraavissa eduskuntavaaleissa painottuvat erityisesti ihmisten perusarvot. Risikko puhui aiheesta Ylen Ykkösaamussa.

Paula Risikko katsoo, että perusarvoista keskusteleminen on erityisen tervetullutta, sillä se määrittää kaikki suuremmat linjat päätöksenteossa. Esimerkiksi hän nostaa suhtautumisen toisiin ihmisiin, maanpuolustukseen ja isänmaahan.

– Aina puhutaan siitä, että tulevaisuutta ennakoitaessa on tärkeä pohtia sitä, mikä muuttuu. Itse miettisin sitä, mikä ei muutu ja mitkä ovat ne kivijalat ja pultit, joihin tämä Suomi on pultattu ja mitkä on tärkeä säilyttää, Paula Risikko sanoi Ylellä.

Risikon mukaan Suomen kivijalkaa miettiessä on hyvä palata Suomen ensimmäisen puhemiehen P. E. Svinhufvudin lausahdukseen.

– Ensin on rajat turvattava, sitten vasta leipää levitettävä. Ihmiselle on tärkeää turvallisuuden tunne. Arvot tuovat sitä turvallisuuden tunnetta.