Ensimmäisen tutkimuksen loistouutinen: 3. rokotteesta liki täysi suoja

Kolmannen koronarokoteannokset suojatehosta on nyt valmistunut ensimmäinen pätevä tutkimus. Sen alustavat tulokset ovat varsin lupaavia. Tutkimuksen mukaan kolmas annos Pfizerin ja BioNtechin rokotetta antoi peräti 95,6 prosenttisen suojan koronavirustaudilta.

Yhtiöiden julkaisemista tiedoista on kertonut esimerkiksi Financial Times.

Tutkimuksessa verrattiin kolme annosta saaneen ja kaksi annosta ja plaseborokotteen saanutta ryhmää. Koehenkilöitä oli kaikkiaan 10 000.

Tulokset olivat varsin selkeitä. Kaksi rokoteannosta ja lumelääkkeen saaneessa ryhmässä todettiin tutkimuksen aikana 109 koronatartuntaa ja kolme annosta saaneessa ryhmässä vain viisi tartuntaa. Tutkimus tehtiin samalla kun viruksen ärhäkkä deltavariantti levisi laajalti ympäri maailmaa.

Koehenkilöiden toisen ja kolmannen annoksen välillä oli keskimäärin 11 kuukautta.

Arvostettu tutkijalääkäri ja tunnettu koronapandemian kommentaattori Eric Topol toteaa Twitterissä tutkimuksen tulosten merkitsevän sitä, että suositukset kolmansista annoksista tullaan muuttamaan.

– Tähän mennessä rokotetutkimusraportit on tehty ilman satunnaistutkimusta, ilman lumelääkeryhmää ja sisältäen monia sekoittavia tekijöitä. Tämä tekee tästä tutkimuksesta merkittävän todisteen tehosteannosten tehosta, Topol arvioi.

Suomessa kolmansia annoksia suositellaan tarjottavaksi 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville sekä lääketieteellisille riskiryhmille. Todennäköistä on kuitenkin, että koko väestö pyritään lopulta rokottamaan kolmesti.

Hän muistuttaa puhuneensa kolmatta rokotuskierrosta vastaan vielä huhtikuussa. Tuolloin Topol perusteli kantaansa tietojen puuttumisella ja lääkeyhtiöiden ilmeisellä halulla myydä lisää rokotteita.

– Nyt tietoa on runsaasti ja mielestäni se puoltaa ehdottomasti niiden hyödyllisyyttä, Topol kirjoittaa.

Hänen mukaansa kolmansilla annoksilla tulisi ehkäistä vakavia tapauksia yli 40-vuotiailla.

Until now there were only vaccine effectiveness reports without randomization, without a placebo control group, and multiple potential confounding factors. That’s what makes this trial report significant proof of benefit of booster shots, at least for this vaccine regimen.

Back in April I was totally against booster shots due to lack of evidence of attrition of effectiveness and obvious interest of the companies to promote them. Now the data are abundant and IMO definitive for their benefit. Age 40+ vs severe disease.https://t.co/OEXnh7WCNo

— Eric Topol (@EricTopol) October 21, 2021