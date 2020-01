Elokuvaseteleillä on tehty ostoksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa löydettiin Suomen Pankin mukaan viime vuonna 980 väärennettyä euroseteliä. Määrä on pankin mukaan edelleen muuhun euroalueeseen verrattuna vähäinen.

– Vaikka vuonna 2019 väärennettyjen seteleiden määrä Suomessa hieman kasvoi edellisvuoteen nähden, on edelleen erittäin epätodennäköistä, että omaan käteen osuisi väärennetty seteli, kertoo seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista tiedotteessa.

Eniten löydettiin 50 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 516. Seuraavaksi eniten, 263 kappaletta, oli 20 euron väärennöksiä. Kymmenen euron väärennöksiä löytyi 80.

– Loppuvuodesta liikkeellä on ollut jonkin verran euroseteleitä muistuttavia setelijäljitelmiä, niin sanottuja matkamuistoseteleitä ja elokuvaseteleitä, joita on onnistuttu käyttämään maksuvälineenä. Aina on hyvä kiinnittää huomiota setelin turvatekijöihin seteleitä käsiteltäessä, Vehmas painottaa.

Väärennöksiä pyritään estämään uudella eurosetelisarjalla. Viimeisimpänä sarjasta laskettiin liikkeelle 100 ja 200 euron setelit viime toukokuussa. Muut sarjan setelit on uusittu jo aiemmin. Setelien turvatekijöissä on pankin mukaan käytetty uusinta tekniikkaa, jonka ansiosta seteleitä on entistäkin vaikeampi väärentää.

Tunnustele setelin painatusta, katso seteliä valoa vasten ja kallistele seteliä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito.